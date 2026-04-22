分子診断市場は2035年までに663億4000万米ドル規模へ拡大、年平均成長率（CAGR）3.93％で安定成長予測 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

分子診断市場は2035年までに663億4000万米ドル規模へ拡大、年平均成長率（CAGR）3.93％で安定成長予測 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース