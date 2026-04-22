分子診断市場は2035年までに663億4000万米ドル規模へ拡大、年平均成長率（CAGR）3.93％で安定成長予測 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
分子診断市場は、2025年の451億1,000万米ドルから、2035年には663億4,000万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は3.93%に達する見込みです。分子診断は、ゲノム変異を検出し、疾患の早期診断や亜型分類、治療効果のモニタリングに重要な役割を果たしています。これにより、医療現場での精密で効果的な治療が可能となり、今後も市場の需要が拡大していくと予測されています。
市場を牽引する要因
分子診断の主な成長ドライバーは、がん診断への需要の増加です。がん患者数の増加に伴い、早期診断技術の重要性が増しています。米国国立衛生研究所（NIH）の予測によると、2023年には米国で約1,958,310人のがん患者が予測され、がんの早期発見が治療の成否を左右します。分子診断は、がんに関連するバイオマーカーを早期に特定し、症状が現れる前にがんを診断するため、治療開始が早期に行われることを可能にします。これが市場の成長を大いに後押ししています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/molecular-diagnostics-market
市場の制約要因
一方で、市場成長には制約も存在します。特に代替診断法の普及が課題となっています。従来の臨床検査や画像診断技術はすでに確立されており、特にコスト効果の面で分子診断に対して優位性を持つ場合もあります。分子診断は高度な技術と専門的な設備が必要で、初期投資が高額なため、医療施設が導入をためらうケースもあります。このコスト面が市場シェア獲得の妨げとなることが考えられます。
市場機会：プレシジョン医療とコンパニオン診断の進展
分子診断の重要性は、プレシジョン医療の発展に伴い一層高まっています。プレシジョン医療は、患者一人ひとりの遺伝子情報をもとに最適な治療法を決定するアプローチで、分子診断はその中心的役割を担っています。特定の遺伝子変異やバイオマーカーを迅速に特定できる分子診断は、医薬品開発の効率を高め、臨床試験の成功率を向上させるための重要な手段となっています。今後、プレシジョン薬の開発が進むにつれて、分子診断市場は更なる成長が期待されます。
主要企業のリスト：
● Siemens Healthineers AG
● Quidel Corporation
● F. Hoffmann-La Roche Ltd.
● Hologic, Inc.
● Thermo Fisher Scientific, Inc.
● Danaher Corporation, Illumina, Inc.
● Becton
● Dickinson and Company
● Grifols, S.A.
● PerkinElmer, Inc.
● Abbott Laboratories
● bioMérieux SA
● QIAGEN N.V.
● Myriad Genetics, Inc.
● Agilent Technologies, Inc.
● GeneOmbio Technologies Pvt. Ltd.
市場セグメンテーション：製品タイプの動向
分子診断市場における主要な製品セグメントは試薬であり、これは2025年において市場の収益を牽引しています。PCRやNGS技術の進展により、試薬の需要はさらに増加し、予測期間中もその地位を維持すると見込まれています。これらの技術は、診断精度の向上と作業効率の改善を実現し、医療機関での普及が加速しています。
地域別市場分析
アジア太平洋地域は、分子診断市場の主要な成長エンジンとなると予測されています。特に中国、インド、日本などでは、医療インフラの整備と公衆衛生スクリーニングの強化が進んでおり、分子診断技術の導入が拡大しています。これにより、アジア太平洋地域は高齢化が進む中で、正確で迅速な診断を提供するための主要市場となっています。医療アクセスの向上と技術の進展により、この地域での市場成長は急速に進行すると見込まれます。
市場を牽引する要因
分子診断の主な成長ドライバーは、がん診断への需要の増加です。がん患者数の増加に伴い、早期診断技術の重要性が増しています。米国国立衛生研究所（NIH）の予測によると、2023年には米国で約1,958,310人のがん患者が予測され、がんの早期発見が治療の成否を左右します。分子診断は、がんに関連するバイオマーカーを早期に特定し、症状が現れる前にがんを診断するため、治療開始が早期に行われることを可能にします。これが市場の成長を大いに後押ししています。
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市場の制約要因
一方で、市場成長には制約も存在します。特に代替診断法の普及が課題となっています。従来の臨床検査や画像診断技術はすでに確立されており、特にコスト効果の面で分子診断に対して優位性を持つ場合もあります。分子診断は高度な技術と専門的な設備が必要で、初期投資が高額なため、医療施設が導入をためらうケースもあります。このコスト面が市場シェア獲得の妨げとなることが考えられます。
市場機会：プレシジョン医療とコンパニオン診断の進展
分子診断の重要性は、プレシジョン医療の発展に伴い一層高まっています。プレシジョン医療は、患者一人ひとりの遺伝子情報をもとに最適な治療法を決定するアプローチで、分子診断はその中心的役割を担っています。特定の遺伝子変異やバイオマーカーを迅速に特定できる分子診断は、医薬品開発の効率を高め、臨床試験の成功率を向上させるための重要な手段となっています。今後、プレシジョン薬の開発が進むにつれて、分子診断市場は更なる成長が期待されます。
主要企業のリスト：
● Siemens Healthineers AG
● Quidel Corporation
● F. Hoffmann-La Roche Ltd.
● Hologic, Inc.
● Thermo Fisher Scientific, Inc.
● Danaher Corporation, Illumina, Inc.
● Becton
● Dickinson and Company
● Grifols, S.A.
● PerkinElmer, Inc.
● Abbott Laboratories
● bioMérieux SA
● QIAGEN N.V.
● Myriad Genetics, Inc.
● Agilent Technologies, Inc.
● GeneOmbio Technologies Pvt. Ltd.
市場セグメンテーション：製品タイプの動向
分子診断市場における主要な製品セグメントは試薬であり、これは2025年において市場の収益を牽引しています。PCRやNGS技術の進展により、試薬の需要はさらに増加し、予測期間中もその地位を維持すると見込まれています。これらの技術は、診断精度の向上と作業効率の改善を実現し、医療機関での普及が加速しています。
地域別市場分析
アジア太平洋地域は、分子診断市場の主要な成長エンジンとなると予測されています。特に中国、インド、日本などでは、医療インフラの整備と公衆衛生スクリーニングの強化が進んでおり、分子診断技術の導入が拡大しています。これにより、アジア太平洋地域は高齢化が進む中で、正確で迅速な診断を提供するための主要市場となっています。医療アクセスの向上と技術の進展により、この地域での市場成長は急速に進行すると見込まれます。