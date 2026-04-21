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【東京農業大学第三高等学校附属中学校】キャリア教育講演会を実施します。
東京農業大学第三高等学校附属中学校（以下、本校）では、2026年4月28日（火）、中学生全学年を対象としたキャリア教育講演会を開催いたします。講師には、絵本作家の大木あきこ氏をお招きする予定です。
本講演会に先立ち、事前指導の一環として、図書館司書による読み聞かせ会を実施いたしました。取り上げた作品は、大木氏の著書『おばけのルルンとよるのどうぶつえん』および『だいじょうぶ！いちねんせい』の2冊です。いずれも、不安や葛藤を抱えながらも前向きに成長していく姿を描いた心温まる内容で、生徒たちは物語の世界に引き込まれるように耳を傾けていました。
読み聞かせを担当した司書は、これまで豊富な経験を有しており、その確かな技術と表現力が、生徒たちの高い集中力につながったものと考えられます。また、本取り組みを通じて、生徒のみならず教職員にとっても大木氏の作品に触れる貴重な機会となり、講演会への期待が一層高まっています。
読み聞かせ会終了後、生徒たちは図書室を訪れ、興味を持った書籍を手に取ったり、貸し出しを利用したりするなど、主体的に読書活動に取り組む姿が見られました。
本校では、「学校経営計画」において図書室利用の促進を重要な柱の一つと位置づけ、貸出冊数の向上など具体的な数値目標を設定しています。今回の読み聞かせ会が、生徒たちにとって図書室利用のきっかけとなり、読書活動のさらなる活性化につながることを期待しています。
本件に関するお問合わせ先
https://www.nodai-3-h.ed.jp/
関連リンク
東京農業大学第三高等学校 校長室から
https://www.nodai-3-h.ed.jp/news/principal/2076
本講演会に先立ち、事前指導の一環として、図書館司書による読み聞かせ会を実施いたしました。取り上げた作品は、大木氏の著書『おばけのルルンとよるのどうぶつえん』および『だいじょうぶ！いちねんせい』の2冊です。いずれも、不安や葛藤を抱えながらも前向きに成長していく姿を描いた心温まる内容で、生徒たちは物語の世界に引き込まれるように耳を傾けていました。
読み聞かせ会終了後、生徒たちは図書室を訪れ、興味を持った書籍を手に取ったり、貸し出しを利用したりするなど、主体的に読書活動に取り組む姿が見られました。
本校では、「学校経営計画」において図書室利用の促進を重要な柱の一つと位置づけ、貸出冊数の向上など具体的な数値目標を設定しています。今回の読み聞かせ会が、生徒たちにとって図書室利用のきっかけとなり、読書活動のさらなる活性化につながることを期待しています。
本件に関するお問合わせ先
https://www.nodai-3-h.ed.jp/
関連リンク
東京農業大学第三高等学校 校長室から
https://www.nodai-3-h.ed.jp/news/principal/2076