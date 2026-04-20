UV硬化型電子機器用コーティング 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月20に「UV硬化型電子機器用コーティング市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。UV硬化型電子機器用コーティングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
UV硬化型電子機器用コーティング市場の概要
UV硬化型電子機器用コーティング 市場に関する当社の調査レポートによると、UV硬化型電子機器用コーティング 市場規模は 2035 年に約 43 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の UV硬化型電子機器用コーティング 市場規模は約 21 億米ドルとなっています。UV硬化型電子機器用コーティング に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、UV硬化型電子機器用コーティング市場のシェア拡大は、電子機器製造業の急速な拡大に起因するものです。
さらに、民生用電子機器、半導体、およびIoTデバイスの普及に伴い、保護コーティングが施された部品への需要が高まっています。これに関連し、OECの調査レポートでは、2019―2024年にかけて、プリント基板の世界的な市場規模が4.81%という堅調な伸びを記録したことが報告されています。
UV硬化型電子機器用コーティングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/uv-cured-electronics-coating-market/590642209
UV硬化型電子機器用コーティングに関する市場調査では、規制当局が揮発性有機化合物（VOC）の排出傾向が低い溶剤フリーの化学物質を推奨していることを背景に、同市場のシェアが拡大していく見通しであることが明らかになっています。
この点は、経済複雑性観測所（OEC）のデータに基づき、2019―2024年にかけて世界の有機複合溶剤貿易において年率1.62%という着実な成長率が示されていることからも裏付けられます。
しかし、同技術が効率面で優位性を持つにもかかわらず、今後数年間は、コストに関連する障壁や生産マージンの制約が市場の成長を抑制すると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347442/images/bodyimage1】
UV硬化型電子機器用コーティング市場セグメンテーションの傾向分析
UV硬化型電子機器用コーティング 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、UV硬化型電子機器用コーティング の市場調査は、樹脂タイプ別、化学組成別、適用方法別、最終用途産業別と地域に分割されています。
UV硬化型電子機器用コーティング市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642209
UV硬化型電子機器用コーティング市場調査レポートでは、樹脂タイプ別に基づいて、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、その他の樹脂に分割されています。このうち、エポキシ系樹脂の区分は、分析対象期間を通じて38.5%という最大の市場シェアを獲得すると予測されています。
UV硬化型電子機器用コーティング市場の概要
UV硬化型電子機器用コーティング 市場に関する当社の調査レポートによると、UV硬化型電子機器用コーティング 市場規模は 2035 年に約 43 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の UV硬化型電子機器用コーティング 市場規模は約 21 億米ドルとなっています。UV硬化型電子機器用コーティング に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、UV硬化型電子機器用コーティング市場のシェア拡大は、電子機器製造業の急速な拡大に起因するものです。
さらに、民生用電子機器、半導体、およびIoTデバイスの普及に伴い、保護コーティングが施された部品への需要が高まっています。これに関連し、OECの調査レポートでは、2019―2024年にかけて、プリント基板の世界的な市場規模が4.81%という堅調な伸びを記録したことが報告されています。
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UV硬化型電子機器用コーティングに関する市場調査では、規制当局が揮発性有機化合物（VOC）の排出傾向が低い溶剤フリーの化学物質を推奨していることを背景に、同市場のシェアが拡大していく見通しであることが明らかになっています。
この点は、経済複雑性観測所（OEC）のデータに基づき、2019―2024年にかけて世界の有機複合溶剤貿易において年率1.62%という着実な成長率が示されていることからも裏付けられます。
しかし、同技術が効率面で優位性を持つにもかかわらず、今後数年間は、コストに関連する障壁や生産マージンの制約が市場の成長を抑制すると予測されています。
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UV硬化型電子機器用コーティング市場セグメンテーションの傾向分析
UV硬化型電子機器用コーティング 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、UV硬化型電子機器用コーティング の市場調査は、樹脂タイプ別、化学組成別、適用方法別、最終用途産業別と地域に分割されています。
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UV硬化型電子機器用コーティング市場調査レポートでは、樹脂タイプ別に基づいて、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、その他の樹脂に分割されています。このうち、エポキシ系樹脂の区分は、分析対象期間を通じて38.5%という最大の市場シェアを獲得すると予測されています。