MEIDAIMAE MUSIC FES.2026（明大前音楽祭2026）のポスターが完成しました！
明大前商店街振興組合が、「MEIDAIMAE MUSIC FES.2026（明大前音楽祭2026）」の開催および公式ポスターの完成を発表しました。
今年で3回目を迎える本イベントは、過去の開催実績を踏まえ、より内容を充実させて実施されるとされています。当日は音楽ライブが行われるほか、明大前商店街に加盟する飲食店がグルメ露店としてブースを出展する予定です。
今後の詳細な出演者情報やタイムテーブルについては、公式Instagramを通じて順次公開していくと説明しています。
「明大前音楽祭2026」の概要
・イベント名：明大前音楽祭2026（MEIDAIMAE MUSIC FES.2026）
・開催日時：2026年5月23日（土）・24日（日）14:00～19:30
・会場：京王線・京王井の頭線 明大前駅 駅前広場
・入場料：無料
・公式SNS：
https://www.instagram.com/meidaimae_ongakusai/
・主な特徴：
・今年で3回目の開催となり、イベント内容をさらに拡充。
・音楽ライブに加え、明大前商店街の加盟店によるグルメ露店が出展。
・出演者やタイムテーブルなどの最新情報は公式SNSにて随時発信予定。
※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。