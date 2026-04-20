明大前商店街振興組合が、「MEIDAIMAE MUSIC FES.2026（明大前音楽祭2026）」の開催および公式ポスターの完成を発表しました。



今年で3回目を迎える本イベントは、過去の開催実績を踏まえ、より内容を充実させて実施されるとされています。当日は音楽ライブが行われるほか、明大前商店街に加盟する飲食店がグルメ露店としてブースを出展する予定です。





世田谷区や京王電鉄などの後援に加え、明治大学の学生団体等も協力に名を連ねており、地域が一体となった取り組みとなっています。商店街の活性化と住民の交流促進を目的として、駅前広場を舞台に明大前エリア全体を盛り上げることが期待されます。



今後の詳細な出演者情報やタイムテーブルについては、公式Instagramを通じて順次公開していくと説明しています。





「明大前音楽祭2026」の概要

・イベント名：明大前音楽祭2026（MEIDAIMAE MUSIC FES.2026）

・開催日時：2026年5月23日（土）・24日（日）14:00～19:30

・会場：京王線・京王井の頭線 明大前駅 駅前広場

・入場料：無料

・公式SNS：

https://www.instagram.com/meidaimae_ongakusai/

・主な特徴：

・今年で3回目の開催となり、イベント内容をさらに拡充。

・音楽ライブに加え、明大前商店街の加盟店によるグルメ露店が出展。

・出演者やタイムテーブルなどの最新情報は公式SNSにて随時発信予定。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。