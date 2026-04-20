株式会社おすすめ屋(本社：東京都目黒区、代表取締役：加藤 誠庸)は、2026年4月29日(水)より、「難波ビアガーデン BBQテラス なんば心斎橋店」のランチ営業や後片付け不要の持ち込みプランの提供を開始します。





予約サイト： https://www.hotpepper.jp/strJ004090784/





12時からオープンのランチプランは、通常のプランよりもお得にビアガーデンがお楽しみいただけるほか、《スタンダード》《プレミアム》の2種類のプランからお選びいただけます。

さらに、皆様の声にお答えして「持ち込みプラン」の提供を開始いたします。場所や機材はすべてレンタル可能で、お好きな食材を持ち込んで自由にBBQをお楽しみいただけます。





GWにぴったり！手ぶらBBQビアガーデン





■大好評のリゾートBBQ＆ビアガーデン





難波・心斎橋エリアが一望できるリゾートビアガーデン





"SNS"を中心に大きな話題を集めている《難波ビアガーデン BBQテラス なんば心斎橋店》は、

ビル最上階に広がる開放的なロケーションで煌めく大阪の夜景を一望でき、都会にいながら非日常のひとときをお楽しみいただけるリゾート風ルーフトップビアガーデンです。





南国リゾートをイメージした店内では、ゆったりとくつろげるラタン調ソファや、優しく空間を彩るイルミネーションが織りなすラグジュアリーな雰囲気となっています。

心地よい夜風を感じながら、大人のための特別な夏の時間を演出します。





ドリンクは専用カウンターから自由に楽しめるフリーフロー形式で、ビールやカクテル、ソフトドリンクなど豊富なラインナップをお好きなタイミングでお楽しみいただけます。





さらに、サーロインステーキや伊勢海老グリルといった贅沢なメインディッシュをはじめ、本格BBQ串やバラエティ豊かな食材をご用意しております。

開放感あふれるルーフトップ空間で、美しい夜景とともに味わうBBQとビアガーデンで、日常を忘れるようなラグジュアリーなひとときをご堪能ください。





リゾート風ビアガーデンのお席





■昼から飲める贅沢プラン。ランチ営業がGWからスタート！





豪華伊勢海老も！2つのランチプランがスタート





4月29日(水)からランチ営業をスタートいたします。

これまでディナータイムを中心にご好評をいただいておりました当店のルーフトップ空間を、ゴールデンウィーク中毎日昼間の爽やかな時間帯にもお楽しみいただけるようになりました。





昼下がりの心地よい風と明るい陽光に包まれながら、開放感あふれるロケーションで味わうBBQとビアガーデンは、夜とはひと味違った贅沢な体験を演出します。

ランチプランでは、通常のディナープランよりもお得な価格でビアガーデンをお楽しみいただけます。

開放感あふれるルーフトップ空間で、気軽に贅沢なひとときをご体験いただけるのが魅力です。





コースは、本格BBQ串を中心にバランスよくお楽しみいただけるお手軽な《スタンダードプラン》と、豪華な伊勢海老グリルやボリューム満点のサーロインステーキを堪能できる《プレミアムプラン》の2種類をご用意しました。それぞれシーンやご予算に合わせてお選びいただけます。

ご家族やご友人とのカジュアルなお集まりはもちろん、記念日や特別な日のお食事など、さまざまなシーンでご利用いただける内容となっております。





ゴールデンウィーク終了後も、土日祝日はランチ営業を継続して実施いたしますので、季節を問わず気軽に昼飲みBBQをお楽しみいただけます。

週末のお出かけやショッピングの合間に、開放感あふれる空間でゆったりとしたひとときをお過ごしください。









■後片付け不要！待望の「持ち込みプラン」が登場





持ち込みプランが登場





お客様のご要望にお応えし、食材やお飲み物を自由に持ち込める「持ち込みプラン」を新たにご用意いたしました。





本プランでは、コンロや鉄板などはすべて店舗でご用意いたします。面倒な準備や後片付けなども、すべてお任せいただけるため、手ぶらで気軽にBBQをお楽しみいただけます。

お好きな食材やドリンクを持ち寄り、自分たちだけのオリジナルBBQスタイルを実現できるのが最大の魅力です。





ゴールデンウィーク期間中、「レジャーを楽しみたいけれど遠出は控えたい」という方にも最適です。

都心にいながら移動の負担なくリゾート気分を味わえるルーフトップ空間で、非日常のひとときをゆったりとお過ごしいただけます。





混雑や長距離移動を避けつつ、気軽に特別感のある時間を楽しめる新しいレジャースタイルとして、幅広いお客様におすすめです。









【ランチプラン・持ち込みプラン料金】

・飲み放題付きランチプラン《スタンダード》：3,500円(税込)

・飲み放題付きランチプラン《プレミアム》 ：5,500円(税込)

・持ち込みプラン ：2,500円(税込)/人





【提供期間】2026年4月29日(水)～

【提供時間】12：00～15：45 土・日・祝日のみ

※ゴールデンウィーク期間中は毎日ご利用可能です。

※持ち込みプランのご利用について、詳しくは店舗にお問い合わせ下さい。









【ディナータイム料金】

・飲み放題付き贅沢地中海BBQ《スタンダード》：4,500円(税込)～

・飲み放題付き贅沢地中海BBQ《プレミアム》 ：5,500円(税込)～

・ハッピーアワープラン ：4,500円(税込)





【提供期間】2026年4月10日(金)～

【提供時間】17：00～21：00

※ハッピーアワープランのみ金・土・日・祝日・祝前日の16：00～17：30まで。

※ディナーの料金は時期によって変動します。詳しくはお問い合わせ下さい。









【実施店舗】

店舗名 ： 難波ビアガーデン BBQテラス なんば心斎橋店

所在地 ： 〒542-0083

大阪府大阪市中央区東心斎橋2-6-23 岩伸Pビル 屋上テラス

ご予約 ： https://www.hotpepper.jp/strJ004090784/





※お子様料金はございません。予めご了承下さい。

※季節や仕入れの都合上、急遽内容が変更となる場合がございますのでご了承くださいませ。

※雨天の場合は、当日にキャンセルになる可能性がございます。予めご了承ください。

※仕入れ状況等により内容が変更・中止となる場合がございます。