CAGR 16.4%で拡大するウエハ用高純度炭化ケイ素粉末市場 - EVと脱炭素が牽引
ウエハ用高純度炭化ケイ素粉末とは、半導体用ウエハ、特に高耐圧・高効率パワー半導体用に加工される炭化ケイ素（SiC）の原材料粉末である。SiCはその物理特性として、高いバンドギャップ、高温／高電圧耐性、優れた熱伝導性および放熱特性を示し、従来のシリコン（Si）では困難な高電圧、高周波、高温環境下での安定動作を可能にする。この粉末が持つ高純度性、均一な粒径分布、結晶構造の均質性が、最終的なウエハの結晶品質、欠陥密度、電気特性、耐久性などを決定づける。特に電気自動車（EV）、再生可能エネルギーのパワーコンバータ、産業用インバータ、電力インフラ、5G／6G基地局電源、産業用モーター駆動回路など、電力変換および高効率・高信頼性が求められる用途において、その重要性は飛躍的に高まっている。ウエハ用高純度SiC粉末は、単なる原料ではなく、次世代パワーエレクトロニクスの根幹を支える“性能の鍵素材”である。
SiC革命 - 電動化とエネルギー転換が押し上げる爆発需要
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ウエハ用高純度炭化ケイ素粉末市場の成長予測2026～2032」
（https://www.lpinformation.jp/reports/587692/high-purity-silicon-carbide-powder-for-wafer）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが16.4%で、2031年までにグローバルウエハ用高純度炭化ケイ素粉末市場規模は4.14億米ドルに達すると予測されている。この急激な拡大の背景には、世界的な脱炭素化の流れと電動化（特にEVや再生可能エネルギー設備の普及）がある。SiC半導体はシリコンに比べて損失が少なく、高効率化や小型化、軽量化を可能にするため、EVインバータ、充電器、再生可能エネルギーのパワーコンディショナ、産業用電源などにおいて不可欠な素材となっている。また、電力インフラやエネルギー設備の更新、新興国を中心とした産業向けモータードライブの高効率化要求、5G/6G通信基地局電源の高効率化、データセンターの電源変換、UPS など幅広い用途が並行して成長しており、粉末からウエハ、デバイスへの需要連鎖が強固に構築されている。加えて、技術進歩によって粉末精製技術、結晶成長技術、ウエハサイズ拡大と歩留まり改善が進み、コスト対性能比が改善されてきたことも市場拡大を支える重要因である。
図. ウエハ用高純度炭化ケイ素粉末世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346601/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346601/images/bodyimage2】
図. 世界のウエハ用高純度炭化ケイ素粉末市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレーヤーと地域別ダイナミクス：「トップ企業が市場を形作る、高純度競争の幕開け」
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ウエハ用高純度炭化ケイ素粉末の世界的な主要製造業者には、Wolfspeed、Coherent、SiCrystal、TankeBlue、SICC、Kymera International、Ningbo Alpha Semiconductor、Zadient、SK Siltron、Washington Millsなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約79.0%の市場シェアを持っていた。地域別には、北米がSiC技術の先進地域として市場を牽引しており、特にEV産業の急成長、再生可能エネルギー、産業電源向けの需要が強い。欧州も脱炭素政策とグリーンエネルギー投資を背景に、SiCウェハおよび粉末の需要が拡大している。アジア、特に中国、韓国、日本は、電力インフラ整備、産業用モーターの高効率化、EV普及、再生可能エネルギー推進などの複合要因で急速な需要拡大が見られ、粉末からウエハ、デバイス、モジュールまで横断するサプライチェーンが整備されつつある。また、ウエハサイズ拡大（6インチ、8インチ、200 mm ウエハなど）と歩留まり改善を目指す動きがあり、生産能力拡張とコスト低減が進んでいる。
SiC革命 - 電動化とエネルギー転換が押し上げる爆発需要
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ウエハ用高純度炭化ケイ素粉末市場の成長予測2026～2032」
（https://www.lpinformation.jp/reports/587692/high-purity-silicon-carbide-powder-for-wafer）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが16.4%で、2031年までにグローバルウエハ用高純度炭化ケイ素粉末市場規模は4.14億米ドルに達すると予測されている。この急激な拡大の背景には、世界的な脱炭素化の流れと電動化（特にEVや再生可能エネルギー設備の普及）がある。SiC半導体はシリコンに比べて損失が少なく、高効率化や小型化、軽量化を可能にするため、EVインバータ、充電器、再生可能エネルギーのパワーコンディショナ、産業用電源などにおいて不可欠な素材となっている。また、電力インフラやエネルギー設備の更新、新興国を中心とした産業向けモータードライブの高効率化要求、5G/6G通信基地局電源の高効率化、データセンターの電源変換、UPS など幅広い用途が並行して成長しており、粉末からウエハ、デバイスへの需要連鎖が強固に構築されている。加えて、技術進歩によって粉末精製技術、結晶成長技術、ウエハサイズ拡大と歩留まり改善が進み、コスト対性能比が改善されてきたことも市場拡大を支える重要因である。
図. ウエハ用高純度炭化ケイ素粉末世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346601/images/bodyimage1】
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図. 世界のウエハ用高純度炭化ケイ素粉末市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレーヤーと地域別ダイナミクス：「トップ企業が市場を形作る、高純度競争の幕開け」
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ウエハ用高純度炭化ケイ素粉末の世界的な主要製造業者には、Wolfspeed、Coherent、SiCrystal、TankeBlue、SICC、Kymera International、Ningbo Alpha Semiconductor、Zadient、SK Siltron、Washington Millsなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約79.0%の市場シェアを持っていた。地域別には、北米がSiC技術の先進地域として市場を牽引しており、特にEV産業の急成長、再生可能エネルギー、産業電源向けの需要が強い。欧州も脱炭素政策とグリーンエネルギー投資を背景に、SiCウェハおよび粉末の需要が拡大している。アジア、特に中国、韓国、日本は、電力インフラ整備、産業用モーターの高効率化、EV普及、再生可能エネルギー推進などの複合要因で急速な需要拡大が見られ、粉末からウエハ、デバイス、モジュールまで横断するサプライチェーンが整備されつつある。また、ウエハサイズ拡大（6インチ、8インチ、200 mm ウエハなど）と歩留まり改善を目指す動きがあり、生産能力拡張とコスト低減が進んでいる。