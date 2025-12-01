GRAND PGM「サンヒルズカントリークラブ」（栃木県宇都宮市）が本日12月1日よりＰＧＭ直営ゴルフ場として営業を開始

写真拡大 (全5枚)

パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）は、リース運営のゴルフ場「サンヒルズカントリークラブ」（栃木県宇都宮市）を、本日12月1日（月）より直営ゴルフ場として営業を開始しました。

「サンヒルズカントリークラブ」を直営化したことにより、ＰＧＭが保有するゴルフ場は全国で150か所となりました。これにより平和グループが保有するゴルフ場は、株式会社アコーディア・ゴルフのゴルフ場172か所を併せて、全国で322か所となります。

■サンヒルズカントリークラブ」概要

「サンヒルズカントリークラブ」は、日本を代表する威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場GRANDシリーズの1つで、自然の起伏を巧みに生かし、挑戦心と快感を与えるロバート・トレント・ジョーンズJr.の設計による３６ホールのゴルフ場です。緩やかな丘陵地に豊富な樹木が彩りをそえて、個性の異なるＥＡＳＴ・ＷＥＳＴふたつのコースが楽しめる３６ホールの丘陵コースとなっています。

250ヤード以上あるドライビングレンジやバンカー練習場、夜間照明付のショートコースも完備。木の温かみを基調としたホテルも併設し、居心地の良いゲストルーム、旬を味わうレストラン、豊富に湧き出る温泉で、心からくつろげる環境が整っています。







所 在 地 ： 〒321-2112 栃木県宇都宮市上横倉町1000番地

連 絡 先 ： TEL. 028-665-4111／FAX. 028-665-4117

アクセス ：【車利用の場合】東北自動車道／宇都宮ICより5km

　　　　　【電車利用の場合】JR宇都宮駅西口より

　　　　　　　　　　　　　　 クラブバスにて約30分

コース概要 ： 36ホール／13,651ヤード／パー144　

　　　　　　　ベント1グリーン







【EAST　アウトコース】9ホール／3,199ヤード／パー36

【EAST　インコース】 9ホール／3,527ヤード／パー36

【WEST アウトコース】9ホール／3,479ヤード／パー36

【WEST インコース】 9ホール／3,446ヤード／パー36

　　　　　　　　


運 営 形 態 ： 会員制

コース設計 ： ロバート・トレント・ジョーンズJr.

オープン日 ： 1991年5月1日







ホームページ ： https://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/







本件に関するお問合わせ先

ＰＧＭ マーケティンググループ 広報担当　今井／前田／木村　Mail：pgmpr@pacificgolf.co.jp

関連リンク

報道関係者様向けサイト

https://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/

ＰＧＭ公式Instagram

https://www.instagram.com/pgm.official/

ＰＧＭ公式Facebook

https://www.facebook.com/PGMFB/