GRAND PGM「サンヒルズカントリークラブ」（栃木県宇都宮市）が本日12月1日よりＰＧＭ直営ゴルフ場として営業を開始
パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）は、リース運営のゴルフ場「サンヒルズカントリークラブ」（栃木県宇都宮市）を、本日12月1日（月）より直営ゴルフ場として営業を開始しました。
「サンヒルズカントリークラブ」を直営化したことにより、ＰＧＭが保有するゴルフ場は全国で150か所となりました。これにより平和グループが保有するゴルフ場は、株式会社アコーディア・ゴルフのゴルフ場172か所を併せて、全国で322か所となります。
■サンヒルズカントリークラブ」概要
「サンヒルズカントリークラブ」は、日本を代表する威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場GRANDシリーズの1つで、自然の起伏を巧みに生かし、挑戦心と快感を与えるロバート・トレント・ジョーンズJr.の設計による３６ホールのゴルフ場です。緩やかな丘陵地に豊富な樹木が彩りをそえて、個性の異なるＥＡＳＴ・ＷＥＳＴふたつのコースが楽しめる３６ホールの丘陵コースとなっています。
250ヤード以上あるドライビングレンジやバンカー練習場、夜間照明付のショートコースも完備。木の温かみを基調としたホテルも併設し、居心地の良いゲストルーム、旬を味わうレストラン、豊富に湧き出る温泉で、心からくつろげる環境が整っています。
所 在 地 ： 〒321-2112 栃木県宇都宮市上横倉町1000番地
連 絡 先 ： TEL. 028-665-4111／FAX. 028-665-4117
アクセス ：【車利用の場合】東北自動車道／宇都宮ICより5km
【電車利用の場合】JR宇都宮駅西口より
クラブバスにて約30分
コース概要 ： 36ホール／13,651ヤード／パー144
ベント1グリーン
【EAST アウトコース】9ホール／3,199ヤード／パー36
【EAST インコース】 9ホール／3,527ヤード／パー36
【WEST アウトコース】9ホール／3,479ヤード／パー36
【WEST インコース】 9ホール／3,446ヤード／パー36
運 営 形 態 ： 会員制
コース設計 ： ロバート・トレント・ジョーンズJr.
オープン日 ： 1991年5月1日
ホームページ ： https://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/
本件に関するお問合わせ先
ＰＧＭ マーケティンググループ 広報担当 今井／前田／木村 Mail：pgmpr@pacificgolf.co.jp
