今回は、夫の定年退職の日、離婚を決めたエピソードを紹介します。

「俺のおかげで今までいい暮らしができただろ？」と言われても…

「結婚して30年たちましたが、夫との関係は冷え切っています。夫はこれまで私をさんざんバカにし、義母の世話を押し付けてきました。もちろん家事も育児も全部私ひとりでしていました。そのせいで時間がなく、パート勤務をしていたのですが、夫には『高卒のお前じゃパートしかできないしな』と言われています。

つい先日、夫の定年退職のお祝いをしたのですが、『俺のおかげで今までいい暮らしができただろ？』と言われ、言葉に詰まりました。だって、これまで生活に余裕があったわけでもないし、毎日家族のために時間もお金も切り詰める日々で、幸せだと思えたことなんて、ほとんどありませんでした。

夫が定年したら毎日家にいるんだと思うと、嫌で仕方ありませんでした。その日、離婚を決意しました」（体験者：50代女性・パート／回答時期：2025年12月）

▽ この女性はパートから正社員になることも決まっていて、離婚に向けた準備を着々としているそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。