Jオールスター出場全197選手が決定!! ファン投票選出の神戸FW大迫、G大阪FW宇佐美、名古屋MF稲垣らは不参加に
Jリーグは2日、13日に国立競技場で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」に出場する全197選手を発表した。
すでに発表済みのファン・サポーター投票結果に加え、百年構想リーグの各地域リーグラウンドベストイレブン選出選手を踏まえ、Jリーグ推薦選手を含む選手が選出されている。Jリーグ推薦選手は今後追加の可能性があるようだ。
また、同日、ファン・サポーター投票で選出された選手・監督の内、怪我や治療、特別な事情により参加できない選手・監督が発表されている。
J1WESTでは名古屋グランパスMF稲垣祥、ガンバ大阪FW宇佐美貴史、ヴィッセル神戸FW大迫勇也が不参加に。G大阪のイェンス・ヴィッシング監督と名古屋のペトロヴィッチ監督が不参加となったため、Jリーグ推薦により、吉田孝行監督(清水)が監督、木山隆之監督(岡山)がコーチを務める。
J2・J3では北海道コンサドーレ札幌DF西野奨太、RB大宮アルディージャFW杉本健勇、アルビレックス新潟のGKバウマンとFWマテウス・モラエス、徳島ヴォルティスFWルーカス・バルセロス、レノファ山口FCのDF喜岡佳太が不参加となっている。
以下、オールスター出場選手
■J1 EAST
GK西川周作(浦和)
GK谷晃生(町田)
DF植田直通(鹿島)
DF古賀太陽(柏)
DF角田涼太朗(横浜FM)
MF小泉佳穂(柏)
MF佐藤龍之介(FC東京)
MF森田晃樹(東京V)
MF脇坂泰斗(川崎F)
FW鈴木優磨(鹿島)
FW渡邉新太(水戸)
FW細谷真大(柏)
FW谷村海那(横浜FM)
DF濃野公人(鹿島)
DF室屋成(FC東京)
MF三竿健斗(鹿島)
FW佐藤恵允(FC東京)
DF森重真人(FC東京)
DF井上太聖(横浜FM)
DF三浦颯太(川崎F)
MF長沼洋一(浦和)
MF渡邊凌磨(浦和)
MF高橋壱晟(千葉)
MF福田湧矢(東京V)
MF天野純(横浜FM)
FW染野唯月(東京V)
監督:鬼木達(鹿島)
コーチ:リカルド・ロドリゲス(柏)
■J1 WEST
GK東口順昭(G大阪)
DF藤井陽也(名古屋)
DF福田心之助(京都)
DF中谷進之介(G大阪)
DF荒木隼人(広島)
MFマテウス・ブエノ(清水)
MF香川真司(C大阪)
MF江坂任(岡山)
MF見木友哉(福岡)
MFマテウス・ジェズス(長崎)
FWラファエル・エリアス(京都)
GK中村航輔(C大阪)
MF中山克広(名古屋)
MF田中駿汰(C大阪)
MF井手口陽介(神戸)
FW木村勇大(名古屋)
FW山岸祐也(名古屋)
GK権田修一(神戸)
DF吉田豊(清水)
DF須貝英大(京都)
DF酒井高徳(神戸)
DF新井直人(広島)
DF辻岡佑真(福岡)
MF乾貴士(神戸)
MF中島洋太朗(広島)
MF長谷川元希(長崎)
監督:吉田孝行(清水)
コーチ:木山隆之(岡山)
■J2・J3 EAST-A
GK林彰洋(仙台)
GK山田元気(秋田)
DF柳育崇(栃木SC)
DF新保海鈴(横浜FC)
DF細井響(横浜FC)
DF袴田裕太郎(湘南)
MF岩渕弘人(仙台)
MF氣田亮真(山形)
MF土居聖真(山形)
MF石橋瀬凪(湘南)
MF藤井智也(湘南)
MF杉本蓮(相模原)
FW澤上竜二(八戸)
FW小林心(仙台)
FWディサロ燦シルヴァーノ(山形)
FW田中パウロ淳一(栃木C)
FW中島大嘉(群馬)
DF五十嵐聖己(仙台)
DF菅田真啓(仙台)
DF飯泉涼矢(秋田)
MF鎌田大夢(仙台)
MF武田英寿(仙台)
MFアルトゥール・シルバ(湘南)
FW山田寛人(湘南)
GK上福元直人(湘南)
DF井上詩音(仙台)
DF奥山政幸(仙台)
DF岡本一真(山形)
DF川井歩(山形)
DF坂本稀吏也(山形)
DF杉田隼(横浜FC)
MF相良竜之介(仙台)
MF松井蓮之(仙台)
MF中村亮太朗(山形)
MF小野瀬康介(湘南)
FW佐藤大樹(秋田)
FW矢野貴章(栃木SC)
FW石井久継(湘南)
監督:横内昭展(山形)
コーチ:森山佳郎(仙台)
■J2・J3 EAST-B
GK田川知樹(札幌)
GK佐々木雅士(いわき)
GK河田晃兵(甲府)
GKセランテス(岐阜)
DF関口凱心(大宮)
DF小田逸稀(松本)
MF泉柊椰(大宮)
MF深澤佑太(松本)
MF村越凱光(松本)
MF藤川虎太朗(長野)
MF川合徳孟(磐田)
MF角昂志郎(磐田)
MF浅倉廉(藤枝)
FW三浦知良(福島)
DF堂鼻起暉(いわき)
DF永野修都(藤枝)
MF山中惇希(いわき)
MF安田虎士朗(甲府)
MF福田晃斗(岐阜)
FWカプリーニ(大宮)
FW山本桜大(大宮)
GK川島永嗣(磐田)
DF家泉怜依(札幌)
DF土屋櫂大(福島)
DF西尾隆矢(大宮)
DF井上樹(甲府)
DF樋口大輝(松本)
DF宮部大己(松本)
DF川崎一輝(磐田)
MF木戸柊摩(札幌)
MF針谷岳晃(福島)
MF木吹翔太(いわき)
MF小島幹敏(大宮)
FW上原力也(磐田)
FW加藤拓己(松本)
FW佐藤凌我(磐田)
FW渡邉りょう(磐田)
監督:槙野智章(藤枝)
コーチ:宮沢悠生(大宮)
■J2・J3 WEST-A
GK今村勇介(讚岐)
GK猪瀬康介(高知)
DF岡本將成(富山)
DF田中恵太(FC大阪)
DF山田奈央(徳島)
DF梅木怜(今治)
MF藤原奏哉(新潟)
MF亀田歩夢(富山)
MFチョン・ウヨン(富山)
MF森田凜(奈良)
MF岩尾憲(徳島)
MF日野翔太(愛媛)
MF梶浦勇輝(今治)
FWパトリック(金沢)
DF舩木翔(新潟)
MF谷本駿介(富山)
MF布施谷翔(富山)
FW田村翔太(奈良)
GK田代琉我(新潟)
DF佐藤海宏(新潟)
DF早川史哉(新潟)
DF深澤壯太(富山)
DF山本義道(金沢)
MF奥村仁(新潟)
MF笠井佳祐(新潟)
MFシマブク・カズヨシ(新潟)
MF西谷優希(金沢)
MF児玉駿斗(徳島)
MF上月翔聖(高知)
FW小野裕二(新潟)
FW若月大和(新潟)
FWキム・テウォン(富山)
FW坪井清志郎(富山)
FW宮崎純真(徳島)
FW新谷聖基(高知)
監督:船越優蔵(新潟)
コーチ:安達亮(富山)
■J2・J3 WEST-B
GK櫛引政敏(滋賀)
GK泉森涼太(鳥栖)
GK佐藤久弥(琉球)
DF岩下航(熊本)
DF吉田真那斗(大分)
MF矢島慎也(鳥取)
MF高橋大悟(北九州)
MF西澤健太(鳥栖)
MF清武弘嗣(大分)
MF嵯峨理久(鹿児島)
MF吉尾虹樹(鹿児島)
FWキム・ヒョンウ(大分)
GK土信田悠生(宮崎)
FW河村慶人(鹿児島)
GK茂木秀(宮崎)
DF黒木謙吾(宮崎)
DF下川陽太(宮崎)
DF松本雄真(宮崎)
DF山田裕翔(鹿児島)
MF井上怜(宮崎)
MF奥村晃司(宮崎)
MF渡邉英祐(宮崎)
DF今津佑太(鳥栖)
DF青木義孝(鹿児島)
DF杉井颯(鹿児島)
MF輪笠祐士(山口)
MF藤井皓也(熊本)
MF榊原彗悟(大分)
MF阿野真拓(宮崎)
MF富所悠(琉球)
FW北條真汰(滋賀)
FW末永透瑛(山口)
FW古川大悟(山口)
FW吉原楓人(北九州)
FW塩浜遼(鳥栖)
監督:村主博正(鹿児島)
コーチ:四方田修平(大分)
すでに発表済みのファン・サポーター投票結果に加え、百年構想リーグの各地域リーグラウンドベストイレブン選出選手を踏まえ、Jリーグ推薦選手を含む選手が選出されている。Jリーグ推薦選手は今後追加の可能性があるようだ。
また、同日、ファン・サポーター投票で選出された選手・監督の内、怪我や治療、特別な事情により参加できない選手・監督が発表されている。
J2・J3では北海道コンサドーレ札幌DF西野奨太、RB大宮アルディージャFW杉本健勇、アルビレックス新潟のGKバウマンとFWマテウス・モラエス、徳島ヴォルティスFWルーカス・バルセロス、レノファ山口FCのDF喜岡佳太が不参加となっている。
以下、オールスター出場選手
■J1 EAST
GK西川周作(浦和)
GK谷晃生(町田)
DF植田直通(鹿島)
DF古賀太陽(柏)
DF角田涼太朗(横浜FM)
MF小泉佳穂(柏)
MF佐藤龍之介(FC東京)
MF森田晃樹(東京V)
MF脇坂泰斗(川崎F)
FW鈴木優磨(鹿島)
FW渡邉新太(水戸)
FW細谷真大(柏)
FW谷村海那(横浜FM)
DF濃野公人(鹿島)
DF室屋成(FC東京)
MF三竿健斗(鹿島)
FW佐藤恵允(FC東京)
DF森重真人(FC東京)
DF井上太聖(横浜FM)
DF三浦颯太(川崎F)
MF長沼洋一(浦和)
MF渡邊凌磨(浦和)
MF高橋壱晟(千葉)
MF福田湧矢(東京V)
MF天野純(横浜FM)
FW染野唯月(東京V)
監督:鬼木達(鹿島)
コーチ:リカルド・ロドリゲス(柏)
■J1 WEST
GK東口順昭(G大阪)
DF藤井陽也(名古屋)
DF福田心之助(京都)
DF中谷進之介(G大阪)
DF荒木隼人(広島)
MFマテウス・ブエノ(清水)
MF香川真司(C大阪)
MF江坂任(岡山)
MF見木友哉(福岡)
MFマテウス・ジェズス(長崎)
FWラファエル・エリアス(京都)
GK中村航輔(C大阪)
MF中山克広(名古屋)
MF田中駿汰(C大阪)
MF井手口陽介(神戸)
FW木村勇大(名古屋)
FW山岸祐也(名古屋)
GK権田修一(神戸)
DF吉田豊(清水)
DF須貝英大(京都)
DF酒井高徳(神戸)
DF新井直人(広島)
DF辻岡佑真(福岡)
MF乾貴士(神戸)
MF中島洋太朗(広島)
MF長谷川元希(長崎)
監督:吉田孝行(清水)
コーチ:木山隆之(岡山)
■J2・J3 EAST-A
GK林彰洋(仙台)
GK山田元気(秋田)
DF柳育崇(栃木SC)
DF新保海鈴(横浜FC)
DF細井響(横浜FC)
DF袴田裕太郎(湘南)
MF岩渕弘人(仙台)
MF氣田亮真(山形)
MF土居聖真(山形)
MF石橋瀬凪(湘南)
MF藤井智也(湘南)
MF杉本蓮(相模原)
FW澤上竜二(八戸)
FW小林心(仙台)
FWディサロ燦シルヴァーノ(山形)
FW田中パウロ淳一(栃木C)
FW中島大嘉(群馬)
DF五十嵐聖己(仙台)
DF菅田真啓(仙台)
DF飯泉涼矢(秋田)
MF鎌田大夢(仙台)
MF武田英寿(仙台)
MFアルトゥール・シルバ(湘南)
FW山田寛人(湘南)
GK上福元直人(湘南)
DF井上詩音(仙台)
DF奥山政幸(仙台)
DF岡本一真(山形)
DF川井歩(山形)
DF坂本稀吏也(山形)
DF杉田隼(横浜FC)
MF相良竜之介(仙台)
MF松井蓮之(仙台)
MF中村亮太朗(山形)
MF小野瀬康介(湘南)
FW佐藤大樹(秋田)
FW矢野貴章(栃木SC)
FW石井久継(湘南)
監督:横内昭展(山形)
コーチ:森山佳郎(仙台)
■J2・J3 EAST-B
GK田川知樹(札幌)
GK佐々木雅士(いわき)
GK河田晃兵(甲府)
GKセランテス(岐阜)
DF関口凱心(大宮)
DF小田逸稀(松本)
MF泉柊椰(大宮)
MF深澤佑太(松本)
MF村越凱光(松本)
MF藤川虎太朗(長野)
MF川合徳孟(磐田)
MF角昂志郎(磐田)
MF浅倉廉(藤枝)
FW三浦知良(福島)
DF堂鼻起暉(いわき)
DF永野修都(藤枝)
MF山中惇希(いわき)
MF安田虎士朗(甲府)
MF福田晃斗(岐阜)
FWカプリーニ(大宮)
FW山本桜大(大宮)
GK川島永嗣(磐田)
DF家泉怜依(札幌)
DF土屋櫂大(福島)
DF西尾隆矢(大宮)
DF井上樹(甲府)
DF樋口大輝(松本)
DF宮部大己(松本)
DF川崎一輝(磐田)
MF木戸柊摩(札幌)
MF針谷岳晃(福島)
MF木吹翔太(いわき)
MF小島幹敏(大宮)
FW上原力也(磐田)
FW加藤拓己(松本)
FW佐藤凌我(磐田)
FW渡邉りょう(磐田)
監督:槙野智章(藤枝)
コーチ:宮沢悠生(大宮)
■J2・J3 WEST-A
GK今村勇介(讚岐)
GK猪瀬康介(高知)
DF岡本將成(富山)
DF田中恵太(FC大阪)
DF山田奈央(徳島)
DF梅木怜(今治)
MF藤原奏哉(新潟)
MF亀田歩夢(富山)
MFチョン・ウヨン(富山)
MF森田凜(奈良)
MF岩尾憲(徳島)
MF日野翔太(愛媛)
MF梶浦勇輝(今治)
FWパトリック(金沢)
DF舩木翔(新潟)
MF谷本駿介(富山)
MF布施谷翔(富山)
FW田村翔太(奈良)
GK田代琉我(新潟)
DF佐藤海宏(新潟)
DF早川史哉(新潟)
DF深澤壯太(富山)
DF山本義道(金沢)
MF奥村仁(新潟)
MF笠井佳祐(新潟)
MFシマブク・カズヨシ(新潟)
MF西谷優希(金沢)
MF児玉駿斗(徳島)
MF上月翔聖(高知)
FW小野裕二(新潟)
FW若月大和(新潟)
FWキム・テウォン(富山)
FW坪井清志郎(富山)
FW宮崎純真(徳島)
FW新谷聖基(高知)
監督:船越優蔵(新潟)
コーチ:安達亮(富山)
■J2・J3 WEST-B
GK櫛引政敏(滋賀)
GK泉森涼太(鳥栖)
GK佐藤久弥(琉球)
DF岩下航(熊本)
DF吉田真那斗(大分)
MF矢島慎也(鳥取)
MF高橋大悟(北九州)
MF西澤健太(鳥栖)
MF清武弘嗣(大分)
MF嵯峨理久(鹿児島)
MF吉尾虹樹(鹿児島)
FWキム・ヒョンウ(大分)
GK土信田悠生(宮崎)
FW河村慶人(鹿児島)
GK茂木秀(宮崎)
DF黒木謙吾(宮崎)
DF下川陽太(宮崎)
DF松本雄真(宮崎)
DF山田裕翔(鹿児島)
MF井上怜(宮崎)
MF奥村晃司(宮崎)
MF渡邉英祐(宮崎)
DF今津佑太(鳥栖)
DF青木義孝(鹿児島)
DF杉井颯(鹿児島)
MF輪笠祐士(山口)
MF藤井皓也(熊本)
MF榊原彗悟(大分)
MF阿野真拓(宮崎)
MF富所悠(琉球)
FW北條真汰(滋賀)
FW末永透瑛(山口)
FW古川大悟(山口)
FW吉原楓人(北九州)
FW塩浜遼(鳥栖)
監督:村主博正(鹿児島)
コーチ:四方田修平(大分)