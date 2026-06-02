三田製麺所がグランドメニュー刷新、中華そば2種や旨辛つけ麺が新登場 / 「特濃つけ麺」特盛･超特盛はスープ量を33%増量
つけ麺チェーンの「三田製麺所」は、2026年6月10日よりグランドメニューをリニューアルする。看板商品のつけ麺をブラッシュアップするほか、新たに中華そば2種や旨辛つけ麺、新トッピング、おつまみメニューを導入する。
今回のリニューアルでは、三田製麺所がこだわる“スープ”と“麺”を軸に商品ラインアップを拡充。メニューデザインも刷新し、商品情報やサイズ、トッピングなどを整理することで、より見やすく選びやすい構成へアップデートした。
【新メニュー６種と、新グランドメニューのメニュー表の画像はこちら】〈太麺で楽しむ新作「中華そば」2種〉
新たに「豚骨魚介中華そば」と「澄まし塩中華そば」を発売する。価格はいずれも並サイズ960円(税込)。
豚骨魚介中華そばは濃厚な豚骨魚介スープをベースにした一杯。澄まし塩中華そばは魚介だしの旨味を重ねた、あっさりしながらも深みのある味わいが特徴だ。どちらも三田製麺所自慢の角切り太麺を使用し、スープとの一体感を楽しめる。
澄まし塩中華そば〈店舗仕込みの特製ラー油を使用した「旨辛特濃つけ麺」〉
新メニューとして「旨辛特濃つけ麺」を1,210円(税込)で販売する。
店舗仕込みの特製ラー油を使用したピリ辛仕立てで、濃厚な旨味の中に広がる辛さが特徴。極太麺と合わせることで、食欲を刺激するやみつき系の味わいに仕上げた。
旨辛特濃つけ麺〈新トッピング･おつまみメニューも追加〉
トッピングには新たに「肉ほぐし」(税込160円)が登場。麺やスープとの組み合わせによって味の変化を楽しめる。
また、おつまみメニューとして「つまみチャーシュー」(税込400円)、「つまみメンマ」(税込300円)を追加し、食事だけでなくちょい飲み需要にも対応する。
肉ほぐし〈創業以来の看板商品「特濃つけ麺」特盛･超特盛のスープ量を増量〉
「特濃つけ麺」は1,110円(税込)で販売する。
濃厚な豚骨魚介スープともちもち食感の極太麺を組み合わせた、三田製麺所を代表する定番メニュー。豚骨エキスと魚介の旨味を凝縮した力強い味わいが楽しめる。
グランドメニュー改訂に伴い、「特濃つけ麺」の特盛･超特盛はスープ量を従来比約33%増量する。
これに伴い、従来実施していた「おかわりスープ」の提供は終了する。