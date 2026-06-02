三田製麺所がグランドメニュー刷新、中華そば2種や旨辛つけ麺が新登場 / 「特濃つけ麺」特盛･超特盛はスープ量を33%増量

つけ麺チェーンの「三田製麺所」は、2026年6月10日よりグランドメニューをリニューアルする。看板商品のつけ麺をブラッシュアップするほか、新たに中華そば2種や旨辛つけ麺、新トッピング、おつまみメニューを導入する。

今回のリニューアルでは、三田製麺所がこだわる“スープ”と“麺”を軸に商品ラインアップを拡充。メニューデザインも刷新し、商品情報やサイズ、トッピングなどを整理することで、より見やすく選びやすい構成へアップデートした。

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〈太麺で楽しむ新作「中華そば」2種〉

新たに「豚骨魚介中華そば」と「澄まし塩中華そば」を発売する。価格はいずれも並サイズ960円(税込)。

豚骨魚介中華そばは濃厚な豚骨魚介スープをベースにした一杯。澄まし塩中華そばは魚介だしの旨味を重ねた、あっさりしながらも深みのある味わいが特徴だ。どちらも三田製麺所自慢の角切り太麺を使用し、スープとの一体感を楽しめる。

澄まし塩中華そば

新メニューとして「旨辛特濃つけ麺」を1,210円(税込)で販売する。

店舗仕込みの特製ラー油を使用したピリ辛仕立てで、濃厚な旨味の中に広がる辛さが特徴。極太麺と合わせることで、食欲を刺激するやみつき系の味わいに仕上げた。

旨辛特濃つけ麺

トッピングには新たに「肉ほぐし」(税込160円)が登場。麺やスープとの組み合わせによって味の変化を楽しめる。

また、おつまみメニューとして「つまみチャーシュー」(税込400円)、「つまみメンマ」(税込300円)を追加し、食事だけでなくちょい飲み需要にも対応する。

肉ほぐし

〈創業以来の看板商品「特濃つけ麺」特盛･超特盛のスープ量を増量〉

「特濃つけ麺」は1,110円(税込)で販売する。

濃厚な豚骨魚介スープともちもち食感の極太麺を組み合わせた、三田製麺所を代表する定番メニュー。豚骨エキスと魚介の旨味を凝縮した力強い味わいが楽しめる。

グランドメニュー改訂に伴い、「特濃つけ麺」の特盛･超特盛はスープ量を従来比約33%増量する。

これに伴い、従来実施していた「おかわりスープ」の提供は終了する。