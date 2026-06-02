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下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「スポーツ中継の未来が変わる？DAZNがW杯全104試合を獲った本当の狙い【スポーツ中継 ビジネス】」を公開した。2026年のサッカーW杯で、DAZNが全104試合の配信権を獲得した背景と、有料配信事業者がスポーツ中継を牽引する業界の構造変化について語っている。



動画で下矢氏は、2026年のW杯が3カ国共催となり、試合数が104試合に増加すると説明。DAZNが全試合を配信し、日本代表戦や準決勝などの注目試合は無料で提供される点に触れた。一方で、これまでの大会のように全試合を無料で視聴できる環境がなくなったことを挙げ、「日本で全試合無料で観られた時代の終了」だと指摘した。



なぜDAZNが高額な配信料を支払えるのかについて、下矢氏はテレビ局のビジネスモデルと比較して解説。テレビ局は「1回の放送の広告費で回収しなくてはいけない」という限界があるのに対し、DAZNは大会終了後も契約を続ける視聴者から「長期で回収できる」強みがあると分析した。



さらに、DAZNがあえて注目試合を無料で配信する理由を「新規にサッカーファンを開拓したい」という狙いがあると説明。サッカー好きはすでに加入しているため、無料配信を通じて新たなファンを獲得し、有料会員へと引き上げる戦略だという。また、テレビ局などの無料放送を「DAZNから観れば自分たちの宣伝役」と表現し、試合中のデータを表示する「データテインメント」や、様々な視点から視聴できる「イマーシブビュー」といった新技術の導入も、新規層への強力な武器になると語った。



最後に下矢氏は、配信権料が高騰する中でテレビ局が有料配信事業者に競り負ける現状に触れ、「このトレンドは止まる気配はない」と断言。今後はオリンピックなどの国際大会も有料配信が主流になっていく可能性を示唆し、スポーツ中継のあり方が根本的に変わりつつあると述べて動画を締めくくった。



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