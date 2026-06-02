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「がんの原因は人間ドック」高須院長の発言はおかしい？泌尿器科専門医が「それは妄想です」と一刀両断

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「「がんの原因は人間ドック」発言の裏。泌尿器科専門医が暴く、高須院長がガンになった本当の理由。」を公開した。動画では、高須クリニックの高須克弥院長がSNSで発信した「がんの原因は人間ドックの検査による被曝だ」という主張に対し、泌尿器科専門医の立場から真偽を鋭く解説している。



事の始まりは、高須院長がX（旧Twitter）で「人間ドックやめた宣言」をし、現在闘病中であるがんの原因が人間ドックで受けた検査の被曝だと主張したことだ。これに対し、ひかつ先生は被曝の影響でがんになる可能性はゼロではないとしつつも、「言っていることはちょっと正しい。でもほとんど間違っている」と指摘する。



ひかつ先生は自身が泌尿器科の専門医であることを明かし、高須院長が公表している「尿管がん」について構造を解説。尿管や膀胱に発生する「尿路上皮がん」と検査被曝との因果関係については、「ゼロではないけど、極めて低い」と説明した。



続けて、尿路上皮がんの最大の原因として「一番多いのはおタバコ」だと明言。過去にタバコを吸っていた履歴や、お酒を飲んで顔が赤くなるアジア人特有の体質での継続的な飲酒が、発症の大きなリスク因子になると指摘した。ひかつ先生は、高須院長が過去に喫煙や飲酒の習慣があった可能性に触れ、そうした生活習慣の影響を無視して検査被曝だけを原因と主張することに対し、「プロの目線から行くと、それは妄想です」と一蹴した。



人間ドックの検査についてはメリットとデメリットのバランスが重要だとし、がん発見のメリットが被曝のリスクを上回るからこそ推奨されると解説。人間ドックのリスクのみを過大評価することは「車で事故を起こすリスクがあるから乗るのをやめるのと同じ」だと例え、極論に警鐘を鳴らした。最後には「もしタバコを一本も吸わず、お酒も全く飲んでいなかったら謝罪します」と述べつつ、影響力のある人物による不確かな情報発信に対して専門医として釘を刺した。