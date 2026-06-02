5月14日に栃木県上三川（かみのかわ）町で発生した強盗殺人事件は匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）によるもので、実行犯4名はいずれも16歳の少年だった。その日のうちに逃げ遅れた1名、翌15日にもう1名、16日に残りの2名、17日には指示役の夫婦が逮捕。警察の本気度はもちろんだが、成人なら死刑か無期禁固刑という非常に重い犯罪を犯しながらあっけなく逮捕されてしまう杜撰さに呆れた人もいるだろう。

＊＊＊

【写真】ジャニーズタレントのようなイケメン。少年AがSNSに投稿していた「自撮り映像」

そもそも上三川町の現場周辺では、4月中旬から不審者や横浜ナンバーの不審車両、ナンバープレートが折り曲げられたスクーターなどが目撃され、警察も注意を呼びかけパトロールを強化していた。不審車両の写真が回覧板で回されるほど警戒されていたのだ。

栃木県で発生した強盗殺人事件の現場

そんな地域に実行犯たちは現れた。社会部記者は言う。

「指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、そして実行犯の少年4名は、犯行当日、高速道路のサービスエリアで合流。少年たちは貸し与えられた白いBMWに乗ってきたようです」

無論、無免許である。しかも、目立つ。そこから現場へと向かうのだが、人目につきやすい午前9時頃、被害者宅の付近では、目出し帽を被り、上下黒の服を着た男を見かけたという証言がある。

「見かけた住民に、その男は『頑張ってきます』と臆面もなく言っていたそうです」（社会部記者）

事件が起こったのはそれから20分後だった。民家に押し入った少年たちは金品を物色。住人の69歳女性を殴打した上、凶器で20カ所以上を刺して殺害した。さらに、悲鳴を聞いて駆けつけた女性の息子たちをバールで殴って骨折させ、飼い犬も殺して逃亡。もっとも、車で逃げたのは2名だけで、1名は駆けつけた警察官に歩いているところを発見され逮捕。もう1名はヒッチハイクで近くの駅まで移動後、電車で帰宅。その後、次々と逮捕されたのは前述の通りだ。まさに行き当たりばったりの犯行と言わざるを得ない。

使い捨て

「トクリュウの多くでは、逃走経路の準備など練られていません」と指摘するのは、少年事件に詳しい警察関係者だ。一生を棒に振る可能性もあるというのに、なぜ計画を練らないのだろう。

「指示役からすると、実行役は使い捨てです。たとえカネが回収できなくてもしょうがないな、と思う程度なんです」（警察関係者）

いくら使い捨てと言っても、それで実行役を確保できるのだろうか。

「だから実行役は、未成年や20代、30代と若い子が多くなる。いわゆる“闇バイト”というわけです」（同前）

闇バイトが割に合わないことは警察も広報してきたし、散々報道もされている。それでも勧誘できるのだろうか。

「もちろん、勧誘の際は捕まらないことを強調するわけです。『昨日も叩き（強盗）やってきたけど、捕まってないでしょ』『万が一、捕まっても未成年だから名前も出ないし、刑も軽い』などと言いつつ、贅沢している自分のSNSを見せつけて『俺、こんないい生活してるんだぜ』なんてことを言うわけです」（同前）

報道とは違うから

昨年1月に仮装身分捜査、いわゆる“おとり捜査”がトクリュウに導入され、SNSによる勧誘はやりにくくなったと言われている。今回の事件でも指示役がSNSではなく知り合いの高校生に声をかけている。同じく10月、警視庁は別名T3（匿流ターゲット取り締まりチーム）と呼ばれるトクリュウ対策本部を立ち上げ、全国から200人規模の捜査員が集められた。トクリュウに関連する全国の検挙者数が、昨年だけで1万2178人に上ったことも発表された。その中で少年は4割にも上る。

「そのような新聞やテレビの報道を見ていない若者が引っかかる。もちろん指示役はリスクや実態など言いませんから、若者は勘違いしちゃうんですよ。『自分もいけるかな』といった軽い感じで行っちゃう」（警察関係者）

さらに、勧誘のフェーズも変わってきているという。

「中には、闇バイトに応募しても報酬はもらえないとニュースで耳にした子もいるわけです。そのため勧誘側は、あえて最初に報酬の一部として10万円を渡したり、未成年ではなかなか行けない高級店でごちそうを食べさせたりして、やれば儲かるというのを体験させるわけです。“報道とは違うからこの仕事は本当に儲かる”と信じ込ませることで、じゃあやってみようか、となる」（同前）

しかも、あれほど報道されている闇バイトやトクリュウを知らない若者もいるという。

啓発が届かない

「今の若い子はTikTokしか見ない。XやInstagram、LINEも見ない。だからネットニュースも、ましてやテレビや新聞も見ない。そういう若者に限って学校にも通っていないから、授業で闇バイトの危険を説いたところで意味がない。いくら啓発しても彼らには届かないんです」（同前）

この記事も、トクリュウ予備軍には読んでもらえないというのが虚しい限りだが、なぜこんな犯罪に手を染める若者が増えているのか。警視庁の元幹部に本音を聞いた。

「なぜ実行役に少年を使うかといえば、バカみたいに言うことを聞くし、マインドコントロールしやすいから。実家を把握して『家族を殺すぞ』と脅せば、警察に駆け込むこともなく、抵抗もできずに使い捨てにできるからですよ。そして指示役のほうも、昔は暴走族だって二十歳になれば恥ずかしいと卒業する分別があったが、今は大人になれない“子どものままの大人”が悪さを続けている。大人の定義は“他人の痛みがわかること”だけど、今の若者にはそれがわからない。なんでこんな世の中になっちゃったのかね。日本人の倫理観が欠如したんだろうね」

栃木県警は上三川町の強盗殺人事件で指示役となった夫婦をさらに指示したとされる益田和彦容疑者（48）を公開手配した。増田容疑者は中国経由で東南アジアに逃亡した可能性があるという。トクリュウの根こそぎの退治はもちろん、さらに上をも含む指示役の犯行の厳罰化を望む。

デイリー新潮編集部