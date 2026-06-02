坂本勇人、丸佳浩の使い方

巨人が5月26日から始まった「交流戦」、ソフトバンク（東京ドーム）と日本ハム（エスコン）の6連戦を3勝3敗の五分で終えた。

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阿部慎之助前監督の辞任を受けて指揮を執っている橋上秀樹代行監督にとってはまずまずのスタートになった。その橋上代行は来年も監督を務めることはない。あくまでも代行だ。

となると、早くも巨人の「次期監督」を巡って巨人OBを中心に様々な名前が上がり始めた。後任については私にもOBとしての“思い”はあるが、次期監督が正式に決まったら改めてじっくり話したい。

さて橋上代行の率いる巨人だ。阿部前監督とは違ったカラーを前面に打ち出すと思っていたら、そうでもない。

5月30日、日ハム戦に勝利した橋上秀樹監督代行

坂本勇人、丸佳浩の2人をもっと使うのではとも思っていた。ところが2人そろってスタメンに名を連ねたのは27日のソフトバンク第2戦だけだった。

何度か指摘しているけど、この2人がスタメンにいたら相手チームは嫌だし、不気味だと思う。確かに力は衰えているが1シーズン通して出場し続けたら打率2割7、8分、15本塁打くらいは打つと思う。

投手陣が頑張っているのが救い

いまの打線は点がとれそうな気がしない。相手はボビー・ダルベック、トレイ・キャベッジの一発を警戒する。それも前に走者を出さない。ソロ本塁打を浴びてもそれほど痛くない。

いまは吉川尚輝と泉口友汰の二遊間コンビの調子が悪い。

吉川はバットのヘッドが下がっている。あれでは速い球に空振り、遅い球にはひっかけてしまう。泉口も顔面に打球が直撃し脳しんとうを起こして以来、振るわない。昨年3割を打ったが打率は2割を切っている。これではきつい。

また私ならの前提だが、丸を3番、坂本を7番に固定した打順にする。なんやかんや言ってもあの2人にはなにかを起こす予感がする。

浦田俊輔は足があるし守備範囲も広い。一発はないが、いまなら泉口と代わってもいいし、坂本が3打席終わっての守備固め、代走要員としても活躍が見込める。

投手陣が頑張っているのが救いだ。

戸郷翔征がやっと2勝目を挙げた。以前より良くなったことは確かだが、まだ球が高い、甘い。もっと真っすぐの低めでストライクを取れるようになることだ。

西舘勇陽も真っすぐが走っていたし、カーブかそれともスライダーかな。ストライクを取れていたし、相手の打ち損じにも助けられた。でも今季初登板での1勝は自信になったはずだ。

天国の長嶋さんに白星を届けて

それにしても四球、しかも救援陣が四球を出すと雰囲気が悪くなるし、点を取られそうな感じがする。ライデル・マルティネスにしてもそうだ。30日の日本ハムとの第2戦では1死から四球を2個続けて出してタイムリーを浴びた。

やっぱり四球、特に救援陣が出す四球は絶対にダメだ。先頭打者に与えるとまず間違いなく悪い結果になる。

交流戦6連戦を3勝3敗、まずまずのスタートとなった。首位にヤクルトが立ち頑張っている。4.5ゲーム差、これ以上離されてはならない。

長嶋茂雄さんが亡くなって、早いもので、3日で1年になる。

当日はラジオ日本の仕事で東京ドームでのオリックス戦を解説することになっている。球場入りの前に長嶋さんのお墓参りをするつもりだ。解説では長嶋さんとの思い出話も交えたいと考えている。

一周忌だ。巨人は天国の長嶋さんに白星を届けてほしい。

（記録などは1日現在）

柴田 勲（しばた・いさお）

1944年2月8日生まれ。神奈川県・横浜市出身。法政二高時代はエースで5番。60年夏、61年センバツで甲子園連覇を達成し、62年に巨人に投手で入団。外野手転向後は甘いマスクと赤い手袋をトレードマークに俊足堅守の日本人初スイッチヒッターとして巨人のV9を支えた。主に1番を任され、盗塁王6回、通算579盗塁はNPB歴代3位でセ・リーグ記録。80年の巨人在籍中に2000本安打を達成した。入団当初の背番号は「12」だったが、70年から「7」に変更、王貞治の「1」、長嶋茂雄の「3」とともに野球ファン憧れの番号となった。現在、日本プロ野球名球会理事を務める。

デイリー新潮編集部