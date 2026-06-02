福島県いわき市のいわき信用組合に自身名義の口座を無断で開設されたとして、同市の女性が約１０万円の貸金返還債務の不存在の確認を求めて福島地裁いわき支部に提訴したことが１日、代理人弁護士への取材で分かった。

提訴は５月２８日付。

訴状によると、２０２３年３月初旬頃、女性の親族が同信組に融資の依頼をしたが与信審査が通らなかった。同信組の職員は融資限度額以内で繰り返し借り入れと返済ができる「当座貸越契約」がオプションとして付帯された女性名義の普通預金口座を開設することを提案。同４月、親族が無断で女性名義の口座を開設した。事情を知らない同信組の職員が、女性に限度額を超えた金額の返済を求める連絡をしたことから発覚した。

同信組は５月２７日時点で、女性に対し契約に基づく貸金９万９６７４円を返還するよう求めている。一方、女性は貸金返還債務が存在しないことの確認のほか、信用情報機関に個人情報が無断で提供されたことなどで精神的損害を受けたとして、弁護士費用を含めた慰謝料５万５０００円の支払いも求めている。

同信組は１日、読売新聞の取材に対し、「２６日の総代会が終了するまでコメントを控える」とした。