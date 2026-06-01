

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した赤間四季





6月1日（月）発売『週刊プレイボーイ24・25合併号』のグラビアに登場した赤間四季（あかま・しき）。初めて誌面を飾ったのは、今から約5年前。まだ彼女は高校生だった。それから季節は何度も巡り、美しさ、透明感はどんどん増していき、さらに大人っぽい雰囲気もまとうようになった。

【写真】美しさと透明感が増した赤間四季のグラビア

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【高校時代から週プレを愛読】

――約1年ぶりの週プレ登場となったアイドルグループ「＃Mooove！」の赤色担当、赤間四季ちゃん。今回も相変わらず清純さが際立っていました！

赤間 個人的には珍しいテイストの撮影だったかなって思っています。キャップをかぶったのも、しっとりした雰囲気の撮影も初めての経験でしたから。

――ほかに前回と変わったなって思うことはありました？

赤間 以前は若干の恥ずかしさがあったんです。水着になることもそうですし、ポーズを取ったときも心の中で照れがあったりして。ただ、今回は堂々とできて、どのシチュエーションでも恥ずかしさはほとんど感じませんでした。ちょっとずつ成長しているのかもしれないです（笑）。

――大人っぽい雰囲気も出てきましたよね？

赤間 確かにイベントなどでも「四季ちゃん、大人っぽくなったね」って言われることも増えたんですよ。ここ数年で、性格や考え方も変わったと思います。

――どんなふうに？

赤間 昔はけっこうとがっていて、自分の弱い部分を見せるのが苦手だったんです。でも最近は、甘えるところは甘えていいんだ、ずっと気を張らなくてもいいんだっていうふうに思えるようになってきて。自分の弱さも認められるようになったんだと思います。

――所属する＃Mooove！は結成3周年を迎えました。

赤間 あっという間だったという気持ちと、デビューから濃い道のりを進んできたこともあって、まだ3年なんだっていう思いがあります。

これまでLINE CUBE SHIBUYAなどの大きなステージで単独ライブをしてきましたが、もっと先へ行っていたかったというのが正直なところ。でも、焦らず着実に一歩ずつ進んでいけたらとも思っています。

――先日開催された3周年ライブ前には、成功祈願の滝行やメンバーがタスキをつなげる山手線一周駅伝をやっていましたね。

赤間 駅伝では私は8区（池袋駅〜高田馬場駅）を担当しました。全力で走ったので、当初の予定よりも早かったんですよ。

――全力疾走はいつ以来？

赤間 う〜ん、たぶん3年ぶりくらい。スーパーマーケットに閉店間際に行って、買い物袋を持っていたのに自分のカバンをお店に忘れてしまったんですよ。それに気づいて、閉店まで数分だったから死ぬ気で全力ダッシュをしました。それ以来です（笑）。

――休日の過ごし方は？

赤間 最近は食トレをしています。私、痩せやすい体質だから油断しているとどんどん痩せていっちゃうんです。だから休日は一生懸命食べるようにしていて。

――好きな食べ物は？

赤間 オムライスです！ ふわとろのデミグラス系のオムライスが特に好きですね。先日もレッスン後にお気に入りのオムライス屋さんに行こうと思っていたんですが、閉まっていて。それが悔しくて、ほかのお店を探したんですが、時間的に少し遅かったので、日高屋でごはんをひとりで食べて帰りました。

――ひとりでもお店に行ける？

赤間 全然大丈夫です！ 自炊は得意じゃないので、近所のごはん屋さんを開拓している最中です。水着の撮影も頑張りたいので、たくさん食べて、ちょうどいい感じで肉づきよくしたいんですよね。

――水着の撮影は好きですか？

赤間 高校生の頃から週プレさんや写真集を見るのが好きで、しょっちゅう買って読んでいました。実際、私もやらせてもらうことになって、すごくうれしかったのを今でも覚えています。

――実際にやってどうですか？

赤間 こんなに大変なんだって思いました。だって、お尻を見せながら顔も見せるって、カラダの構造的にムリがあるじゃないですか。今回の撮影でも、翌日はめっちゃ筋肉痛になりました（笑）。

スタイリング／伊井田礼子 ヘア＆メイク／海瀬志津奈（JULLY）

●赤間四季（あかま・しき）

１月30日生まれ 広島県出身

血液型＝A型 身長158cm

趣味＝読書、おいしいものを食べること

特技＝バトントワリング、柔軟

○2023年に結成した、人気絶好調のアイドルグループ「＃Mooove！」の赤色担当。

公式X【@akama_shiki】

公式Instagram【@akama.shiki】



赤間四季デジタル写真集『季節を重ねて』 撮影／U‐YA 価格／1320円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／U‐YA