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海外不動産投資家の宮脇さき氏が明かす、大企業が続々とテキサスへ移転する理由と「ダラス不動産」のカラクリ

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【緊急事態】ハワイの3分の1の値段で家賃の利回りはおよそ2倍!?アメリカ不動産に異変が起きています！」と題した動画で、アメリカ・テキサス州ダラスにおける不動産投資の魅力と、大企業が続々と集まる背景について解説している。



「アメリカ不動産と聞くと高いと思っている方が多い」と切り出した宮脇氏は、地域による価格差を指摘する。ダラスの戸建ての中央値は約38万5,000ドルで、ハワイ・ホノルルの3分の1程度で購入できるという。一方で、ホノルルやロサンゼルスなどの大都市は物件価格が高すぎるため家賃利回りが年3～4％にとどまるのに対し、ダラスは「年利6～8％ぐらいのものもある」と語り、価格の安さと利回りの高さを両立している点を強調した。



なぜダラスの不動産はこれほどお買い得なのか。宮脇氏はその最大の理由として「税金」を挙げる。テキサス州は州の所得税や法人の所得税がゼロであるため、トヨタの北米本社やゴールドマン・サックスなど、大企業が続々と拠点を移している。それに伴い働き手とその家族も移住し、「人もお金も集まり続けている」状況だという。さらに、半導体工場の建設ラッシュやダラス・フォートワース国際空港という巨大ハブ空港の存在、2026年サッカーワールドカップの主要会場として270万人規模の来場が見込まれることなど、構造的に成長しやすい追い風が吹いていると解説した。



一方で、「投資は何事もリスクもある」と宮脇氏は警鐘を鳴らす。ダラス不動産の注意点として、物件価格の1.6～2.7%ほどかかる固定資産税の高さや、自然災害の増加に伴う保険料の高騰を挙げた。しかし、テキサス州は家賃滞納者を早期に退去させやすいなど、大家に有利な法律が整備されており、投資家にとっては強みになるとも補足している。



最後に宮脇氏は、日本人投資家がダラスの不動産を持つメリットとして、円安局面での「ドル資産への分散」と、初年度に大きく経費計上できる減価償却を活用した「節税効果」の2点を提示。「表面的なメリットだけでなく、自身の資産状況やライフプランと照らし合わせ、バランスを見て冷静に判断することが大事だ」と動画を締めくくった。