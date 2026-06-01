この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【緊急事態】ハワイの3分の1の値段で家賃の利回りはおよそ2倍!?アメリカ不動産に異変が起きています！」と題した動画で、アメリカ・テキサス州ダラスにおける不動産投資の魅力と、大企業が続々と集まる背景について解説している。

「アメリカ不動産と聞くと高いと思っている方が多い」と切り出した宮脇氏は、地域による価格差を指摘する。ダラスの戸建ての中央値は約38万5,000ドルで、ハワイ・ホノルルの3分の1程度で購入できるという。一方で、ホノルルやロサンゼルスなどの大都市は物件価格が高すぎるため家賃利回りが年3～4％にとどまるのに対し、ダラスは「年利6～8％ぐらいのものもある」と語り、価格の安さと利回りの高さを両立している点を強調した。

なぜダラスの不動産はこれほどお買い得なのか。宮脇氏はその最大の理由として「税金」を挙げる。テキサス州は州の所得税や法人の所得税がゼロであるため、トヨタの北米本社やゴールドマン・サックスなど、大企業が続々と拠点を移している。それに伴い働き手とその家族も移住し、「人もお金も集まり続けている」状況だという。さらに、半導体工場の建設ラッシュやダラス・フォートワース国際空港という巨大ハブ空港の存在、2026年サッカーワールドカップの主要会場として270万人規模の来場が見込まれることなど、構造的に成長しやすい追い風が吹いていると解説した。

一方で、「投資は何事もリスクもある」と宮脇氏は警鐘を鳴らす。ダラス不動産の注意点として、物件価格の1.6～2.7%ほどかかる固定資産税の高さや、自然災害の増加に伴う保険料の高騰を挙げた。しかし、テキサス州は家賃滞納者を早期に退去させやすいなど、大家に有利な法律が整備されており、投資家にとっては強みになるとも補足している。

最後に宮脇氏は、日本人投資家がダラスの不動産を持つメリットとして、円安局面での「ドル資産への分散」と、初年度に大きく経費計上できる減価償却を活用した「節税効果」の2点を提示。「表面的なメリットだけでなく、自身の資産状況やライフプランと照らし合わせ、バランスを見て冷静に判断することが大事だ」と動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:47

「アメリカ不動産＝高い」は誤解？ダラス不動産の驚きの価格と家賃利回り
04:42

なぜダラスに人が集まるのか？所得税ゼロの魅力と大企業の移転ラッシュ
10:28

知っておくべきダラス不動産投資のリスクである固定資産税と保険料
13:07

日本人投資家だからこそ得られる為替の分散と減価償却のメリット

関連記事

海外不動産投資家の宮脇さき氏が明かす事実。「お金を持っている人だけがピンポイントで抜けている」富裕層の動きと日本の高い相続税

海外不動産投資家の宮脇さき氏が明かす事実。「お金を持っている人だけがピンポイントで抜けている」富裕層の動きと日本の高い相続税

 海外不動産投資家の宮脇さき氏が警鐘を鳴らす「仮想通貨と出国税」…税制改正で海外移住のハードルが激変する

海外不動産投資家の宮脇さき氏が警鐘を鳴らす「仮想通貨と出国税」…税制改正で海外移住のハードルが激変する

 海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説する、世界の富裕層が求める「最新クラブ」のヤバい実態

海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説する、世界の富裕層が求める「最新クラブ」のヤバい実態
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

さきの海外不動産しか勝たん_icon

さきの海外不動産しか勝たん

YouTube チャンネル登録者数 17.00万人 1086 本の動画
登録者10万人超えのYoutubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」を運営
youtube.com/channel/UCpv0oCYCHywaOIsqh48MEVw YouTube