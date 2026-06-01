お笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐら（39）が全国の雀荘を巡るBS−TBS「鈴木もぐらの雀荘放浪記」（火曜午後11時）の新シリーズが9日から8週連続で放送される。

今回のseason3の舞台は、三人打ちマージャンの本場・京都。地元常連客とのディープな交流はもちろん、独特すぎるマージャンルールに翻弄（ほんろう）され、京都の味覚やローカルグルメも堪能する。

もぐらは「これまで以上に“マージャンと向き合った”シリーズになっています。同じマージャンでも、その土地ごとにルールも文化もまったく違っていて、別のゲームのように姿を変える。その驚きをたくさん味わいました。マージャンを食い尽くす、打ち尽くす、やり尽くす−。とにかく“マージャンをしゃぶり尽くしてやろう”という気持ちでロケに挑んでいます。特に今回は京都。三人打ちマージャンの本場とも言える土地で“避けては通れない世界”に踏み込んだ感覚があります。ロケを終えて思うのは『パンドラの箱を開けてしまったかもしれない』ということです。“歴史から消えたマージャン”が令和によみがえる瞬間を、ぜひ見ていただきたいです」とコメント。2日には「鈴木もぐらの雀荘放浪記 season3放送直前テンパイSP」として、特殊ルールで大波乱を巻き起こした雀荘を振り返る傑作選を放送する。