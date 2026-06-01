タレント磯野貴理子（62）が1日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。同曲で33年続いている長寿番組「はやく起きた朝は…」について話した。

1994年4月から続いているバラエティー番組で、出演者は、この日のゲストの磯野と松居直美、森尾由美の3人。基本スタイルは3人のトークが中心になるが、14年10月に磯野が脳梗塞を発症して緊急入院し、約1カ月、番組松居と森尾の2人で番組を守っていた時期があった。

MCハライチ澤部佑が「森尾さん、（磯野が入院して）2人になったときはどういうお気持ちでした」と聞くと、森尾は「本当に不安で、すごく心配になったんですけれども、だから直美ちゃんとね、あまりに不安すぎちゃって、2人で待ち合わせをして。で、美術館に行って、時に話すわけでもなく絵をみて、そのあと2人でご飯を食べて、不安だったからとにかく直美ちゃんといたかった」と振り返った。

澤部が「ひとりでいられないぐらい不安だった…松居さんも覚えてます？」と振られた松居は「うん、覚えてます。一緒にね…。ん〜…でも、本当に良かった」と森尾の目を見て、すぐに隣の磯野の肩を軽くたたいてみせた。

磯野は「私…心配掛けたね。私はそんな風に2人で元気にやってくれてるんだと思って」と話した。澤部が「見てたわけですね、貴理子も」と尋ねた。磯野は「見ない見ない…見ないよ。逆に見られなかった。何て言うのかな。なんか見られなかった。見たくなかったっていうか」と当時を振り返った。

そして「私、でも2人がこんなに不安がってるって知らなかった。なんか初めて聞いて、何が不安だったの？ 私、生きてるし」と驚いていた。