“国民的アイドルグループ”の嵐が、5月31日に東京ドームで26年半の活動の最後を飾るコンサート『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」を終えました。

コンサートは3月13日に北海道で開幕後、東京・愛知・福岡・大阪で計15公演を開催。デビュー曲など全33曲を披露しました。

セットリストの最後の曲は、最新曲『Five』。その歌唱の前に、約30分をかけメンバーひとりひとりの挨拶の時間が設けられ、松本潤さん（42）が思いを語りました。

■松本潤さん挨拶全文「色々と新しいこともチャレンジしていく」

皆さん、きょうは本当にどうもありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。楽しんでもらえましたか？ それに尽きます。

2020年に活動休止して、そのときはコロナがあって直接皆さんに面と向かって「ありがとう」と言う機会が作れず休止してしまったので、どこかでみんなに会えたらいいな、感謝の気持ちを改めて届けられたらいいなと思っていましたが、ちょっと時間がかかっちゃいましたが実現しました。待っていてくれてありがとう。

1999年から休止期間も含めて26年半。短くはないよね。成人するし。1人の生まれた子供が。それだけの時間を、この4人とスタッフと、そして皆さんと一緒に過ごしてくることができて本当に幸せな時間だったなと思います。どこかのタイミングで、それぞれ人によって僕らと交わったタイミングは違うと思うんですけど、「あのドラマがきっかけ」とか「あの番組がきっかけ」とかそれぞれ違うと思うんですけど、俺らと縁があって、つながってくれてありがとうございます。それが今につながってきょう、こうやってめちゃくちゃ楽しい時間をともに過ごせているんだと思っているので、その縁に感謝しています。ありがとう。

この場じゃないと言えないから。スタッフのみんな、26年間本当にありがとうございました。楽しかったです。マジで。散々、無茶したし、散々、失敗したけど、楽しかったね。みんなが一緒に笑ってくれるから、僕らも新しいことにチャレンジできたし。みんなで一緒にその成功を分かち合えたから新しいことをどんどん出来たんだと思っています。ありがとうございました。マジで楽しかったです。また、一緒に何か表現を作りましょう。ありがとう。

そして、私の家族、友人。あなたたちがいなかったら僕は、このステージにこうやってファンの人たちの前にこの感じで立てなかったんじゃないかなと思っています。普段の私を知っているみんなは、ここにいる人間と別人だと思うだろうし。でも、そんな支えがあったからこそ、ここまでやってくることができました。改めて感謝します。ありがとう。

そして、メンバーの皆さん。楽しかったね。ありがとうございました。あなたたちは最高です。この5人だったからずっとやってこられたし。数々の困難を乗り越えられたと思うし、ステキな景色を見られたんだと思います。愛してるぜ。これから、今までとは形が変わるとは思うけどまた馬鹿みたいに集まって、飯食って色んな話したいなと思っているので。これからもよろしくどうぞ。

そして、改めてになりますが、みなさん、ファンのみんな、マジで楽しかったです。これに尽きます。ありがとう。これからも、色々と新しいこともチャレンジしていくと思うので。これに懲りず、一度つながった縁をまたつないでもらえたらなというふうに思います。26年半、ありがとうございました。