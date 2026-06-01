「誰も信じないけど」若槻千夏、意外なママ友とのツーショットを公開！ 「サプライズしてくれた」
タレントの若槻千夏さんは5月31日、自身のInstagramを更新。意外な「ママ友」とのツーショットを公開しました。
【写真】若槻千夏＆意外なママ友のツーショット
この投稿には、記事執筆時点の6月1日現在で5万3000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】若槻千夏＆意外なママ友のツーショット
「最高な誕生日週でした」若槻さんは「最高な誕生日週でした」とつづり、9枚の写真を投稿。1枚目は「彩ちゃんがサプライズしてくれた（誰も信じないけどママ友）」と紹介した、俳優の上戸彩さんとのツーショットです。意外な組み合わせに思えますが、若槻さんは1984年生まれの42歳、上戸さんは1985年生まれの40歳と、2人はほぼ同世代。2人とも満面の笑みを浮かべており、とても楽しそうです。
豪華メンバーでの誕生日会ショットも！また、7枚目では「アンミカさんとみな実さんがカレンちゃんと私の誕生日会してくれました!!」と明かし、タレントでモデルの滝沢カレンさんとのツーショットを公開した若槻さん。タレントでモデルのアンミカさん、タレントで俳優の田中みな実さんの姿はないですが「写真たくさん撮ったので後日また載せます」とのことです。投稿を楽しみに待ちたいですね。
(文:堀井 ユウ)