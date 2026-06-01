台風6号は、2日(火)夜から3日(水)午前中にかけて四国地方に最も接近する見込みです。大雨や暴風・うねりを伴った高波に警戒してください。

台風6号の接近で明日夜から大荒れの天気に

台風6号は1日14時現在、中心気圧975ヘクトパスカルで、那覇市の南西約90キロの所を1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいます。明日2日(火)には次第に進路を北東に変えて、暴風域を伴ったまま2日(火)午後から3日(水)午前中にかけて四国沖を進むでしょう。

予想される雨量

今日1日(月)は、台風の北上とともに、南海上の前線が次第に西日本付近へと北上する見込みです。このため夜は次第に広く雨となるでしょう。

明日2日(火)から3日(水)午前中は、前線や台風本体の雨雲がかかって雨が降り、午後は太平洋側を中心に非常に激しい雷雨となる所がありそうです。



今後予想される24時間降水量は、

1日6時から2日6時まで(多い所)

瀬戸内側 50ミリ

太平洋側 80ミリ

2日6時から3日6時まで(多い所)

瀬戸内側 200ミリ

太平洋側 300ミリ

となっています。

土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに警戒してください。

暴風やうねりを伴った高波にも警戒を

また台風は暴風域を伴ったまま四国に接近するため、広い範囲で風が強まり、海上ではうねりを伴って波が高くなるでしょう。



太平洋側では、2日夜のはじめ頃から3日午前中にかけて、暴風となる見込みです。

2日に予想される最大風速(最大瞬間風速)

瀬戸内側陸上 15メートル(30メートル)

太平洋側陸上 25メートル(35メートル)

瀬戸内側海上 20メートル(30メートル)

太平洋側海上 30メートル(45メートル)

3日に予想される最大風速(最大瞬間風速)

瀬戸内側陸上 15メートル(30メートル)

太平洋側陸上 25メートル(35メートル)

瀬戸内側海上 20メートル(30メートル)

太平洋側海上 30メートル(45メートル)



また太平洋側では、2日夜のはじめ頃から3日午前中にかけて、うねりを伴い大しけとなる見込みです。

2日に予想される波の高さ

瀬戸内側 2.5メートル

瀬戸内側(徳島北部) 3メートル うねりを伴う

太平洋側 8メートル うねりを伴う

3日に予想される波の高さ

瀬戸内側 2.5メートル

瀬戸内側(徳島北部) 4メートル うねりを伴う

太平洋側 8メートル うねりを伴う

また、台風の進路によっては、警報級の高潮となる可能性があります。

新しくなった気象防災情報 避難の判断が明確に

気象庁が発表する警報・注意報などが大きく見直され、大雨・河川氾濫・土砂災害・高潮の4種類の災害について、5月28日から5段階の警戒レベルに合わせた情報で発表されるようになりました。

警戒レベル5はすでに災害が発生している、または目の前に迫っている状態で、避難のタイミングとしては手遅れとなっている可能性があります。警戒レベル4までに危険な場所から避難をするようにしてください。



なお、台風6号の四国への最接近は明日夜以降です。暗くなって周囲の状況が分かりにくい時間帯になります。状況に応じて、レベル4を待たずに早めの行動も検討してください。