BTS『2026 BTS FESTA』タイムテーブル公開 完全体で迎えるデビュー13周年
韓国の7人組グループ・BTSが6月1日、公式SNSを更新し、『2026 BTS FESTA』のタイムテーブルを掲載した。
【ライブ写真】熱気あふれる姿！ラスベガス公演でのソロカット
『BTS FESTA』は、デビュー日である6月13日を記念し、約2週間にわたって、オンライン・オフラインで開催されるイベント。今年は、12日と13日に韓国・釜山アジアド主競技場で開催される『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』と合わせて、さまざまなコンテンツがオンラインで公開される。
今年の『BTS FESTA』のタイトルは「13（B）TS」。12がひとつの完全な周期を意味するなら、13はその完成を超える数字である。過去12年の旅路に、BTSとARMY（ファンネーム）だけの新たな1を加え、共に次の章へ進む出発点という意味を表現した。
タイムテーブルは過去のアルバムの公式ロゴでデザインされた。4日には、BTSの家族写真が公開され、『BTS FESTA』の開始を告げる。家族写真は、2014年から提供されている代表的なコンテンツ。 久しぶりにフルメンバーで復帰しただけに、熱い期待が寄せられている。
5日には、The 5th Album『ARIRANG』に収録された曲「Hooligan」のパフォーマンスビデオが公開される。続いて、7日、8日にはそれぞれ「NORMAL LOG」と「13 SIDE FILM」がベールを脱ぐ。メンバーの現在と自然な瞬間を収めたコンテンツが、デビュー13周年をさらに充実させる見通しだ。10日から11日にかけて『Run BTS！ 2.0』が戻ってくる。『Run BTS！』はグループの代表的なオリジナルコンテンツで、4月、5月に3本の作品で構成された『Run BTS BTS's Trip』とティザー映像だけで、YouTubeの累計再生回数が3000万回に迫っている。
12日にはThe 5th Album『ARIRANG』のDeluxe Vinyl盤にのみ収録されていた新曲「Come Over」が音源としてリリースされる。SUGAがプロデュースに参加し、道に迷ったような瞬間でも最終的に「君」を探し求める心情を歌っている迷いの果てにドアを叩く「僕」の率直な告白は、長い間BTSの側を守ってくれたARMYへの想いと重なっている。 さらに、The 5th Album『ARIRANG』613 Limited Edition Picture Disc Vinylも発売される。
12日と13日には釜山で公演を開催する。釜山でコンサートを開催するのは、2022年10月の『BTS in BUSAN』以来、3年8ヶ月ぶりである。 入隊前の最後の公演を行った場所で、再び全員そろって観客と会えることは大きな意味がある。 2公演はすべてソールドアウトとなった。
【ライブ写真】熱気あふれる姿！ラスベガス公演でのソロカット
『BTS FESTA』は、デビュー日である6月13日を記念し、約2週間にわたって、オンライン・オフラインで開催されるイベント。今年は、12日と13日に韓国・釜山アジアド主競技場で開催される『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』と合わせて、さまざまなコンテンツがオンラインで公開される。
タイムテーブルは過去のアルバムの公式ロゴでデザインされた。4日には、BTSの家族写真が公開され、『BTS FESTA』の開始を告げる。家族写真は、2014年から提供されている代表的なコンテンツ。 久しぶりにフルメンバーで復帰しただけに、熱い期待が寄せられている。
5日には、The 5th Album『ARIRANG』に収録された曲「Hooligan」のパフォーマンスビデオが公開される。続いて、7日、8日にはそれぞれ「NORMAL LOG」と「13 SIDE FILM」がベールを脱ぐ。メンバーの現在と自然な瞬間を収めたコンテンツが、デビュー13周年をさらに充実させる見通しだ。10日から11日にかけて『Run BTS！ 2.0』が戻ってくる。『Run BTS！』はグループの代表的なオリジナルコンテンツで、4月、5月に3本の作品で構成された『Run BTS BTS's Trip』とティザー映像だけで、YouTubeの累計再生回数が3000万回に迫っている。
12日にはThe 5th Album『ARIRANG』のDeluxe Vinyl盤にのみ収録されていた新曲「Come Over」が音源としてリリースされる。SUGAがプロデュースに参加し、道に迷ったような瞬間でも最終的に「君」を探し求める心情を歌っている迷いの果てにドアを叩く「僕」の率直な告白は、長い間BTSの側を守ってくれたARMYへの想いと重なっている。 さらに、The 5th Album『ARIRANG』613 Limited Edition Picture Disc Vinylも発売される。
12日と13日には釜山で公演を開催する。釜山でコンサートを開催するのは、2022年10月の『BTS in BUSAN』以来、3年8ヶ月ぶりである。 入隊前の最後の公演を行った場所で、再び全員そろって観客と会えることは大きな意味がある。 2公演はすべてソールドアウトとなった。