ロッテは1日、7月22日の楽天戦でハロー！プロジェクト所属の9人組グループ「ロージークロニクル」が来場することになったと発表した。

当日は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」が開催される。ロージークロニクルは試合前にグラウンドでの歌唱パフォーマンスおよびセレモニアルピッチを実施するほか、メンバーの橋田歩果さんと相馬優芽さんは「BSWスペシャルリポーター」として球場を盛り上げる。

なお、両メンバーは昨年の同イベントにおいてもスペシャルリポーターを務めた。

▼ ロージークロニクル 橋田歩果さんコメント

「昨年に引き続き、橋田・相馬で BSW スペシャルリポーターを務めさせていただけること、さらに今年はロージークロニクルとしてライブパフォーマンス、セレモニアルピッチもさせていただけて本当に嬉しく光栄に思います！元気いっぱいのパフォーマンスで試合前の球場をさらに熱くできるように精一杯がんばります！！」