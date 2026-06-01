モーニング娘。’２６の牧野真莉愛が５月３１日の日本ハム−巨人戦（エスコンフィールド）で始球式を行った。

熱狂的な日本ハムファンとして知られる牧野は、登場時の衣装から度肝を抜いた。全面に新庄監督の顔が描かれたスカート姿でにこやかにマウンドへ。

奇抜すぎる姿にファンは騒然。「スカートが個性爆発」「自前？？」「スカートにしか目がいかないです」「どうやって作ったのかとても気になる」「とんでもないものはいてる！」「インパクトでかすぎ」「新庄スカートわろた」などとコメントが相次いだ。

始球式では大きくストライクゾーンからは外れたが、見事なノーバウンド投球を披露した。牧野は熱狂的な知られ、エスコンフィールドでのファーストピッチは２４年６月２日、２５年５４月２７日に続き３年連続３度目。過去２度はいずれも見事なノーバウンド投球を披露していた。

投球を終えると牧野は「（日本ハムＯＢの）斎藤佑樹さん、斎藤佑ちゃんに今回もピッチングを教えていただきました。佑ちゃん、見てる？」と呼びかけた。球場のファンにメッセージを求められると「ＬＯＶＥ新庄！」と叫んだ。