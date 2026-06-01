毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週はアマゾンの新デバイスです。

端末に話しかけるだけで、タイマーをセットしたり音楽を再生してくれるAlexa搭載のデバイス、Echoシリーズ。低価格で音質も良く、スマホ用のスピーカーとしてもかなり優秀ですが、スマホ以外の端末との連携も便利すぎ！

Echo Showシリーズはアマゾンの「Ring防犯ドアホン」シリーズと連携でき、来客時のモニターとしても利用可能。新型のFire TV Stick HDも、接続されたテレビ画面に来客表示ができ、デバイスの連携でより便利に活用できますよ！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

【UIデザインを刷新してより快適に！】

Fire TV Stick HD

6980円

ホーム画面、アプリの表示方法などUIデザインを刷新し、既存モデル比でアプリ起動などが30％も高速化された新モデル。

ホーム画面には新たに「アニメタブ」を設置。ここには「今期のアニメ」「前期のアニメ」などのオススメが表示され、話題作のチェックがより快適に。さらに、テレビからの直接給電に対応し、電源ケーブルは基本不要という大進化！

【シリーズ初となるカラーディスプレー搭載！】

Kindle Scribe Colorsoft

10万6980円から

11インチの反射防止カラーディスプレーを採用した電子書籍リーダー。カラー画面で書籍を楽しみつつ、付属するプレミアムペンでドキュメントの確認や修正をすることも可能。ドキュメントは「Google Drive」と「Microsoft OneDrive」に連携でき、ビジネス用途でも有能なマシンとして大活用できます！

【まんまバスケットボールのAlexa！】

Echo Dot NBA公式認定エディション

各1万980円

アマゾンの音声アシスタントAIであるAlexaを搭載したスピーカー、Echo Dotシリーズ。新モデルはNBAの公式ロゴモデルほか、ブルズ、レイカーズ、セルティックスなど人気チームが勢ぞろい。

各種アマゾンデバイスやアプリと連携して音声操作をしたり、「アレクサ、昨日のブルズの試合は？」とNBAの試合結果を教えてもらうこともできますよ！

【動画視聴もはかどります！】

Echo Show 8／3万4980円 Echo Show 11／3万9980円

ディスプレーを搭載することで、「アレクサ、プライム・ビデオで新エピソードを再生して」と、音声操作から即動画視聴できるのが魅力。もちろん、各種アマゾンデバイスや対応製品との連携もOK。8.7インチディスプレーのEcho Show 8、11インチのEcho Show 11の2種類がラインナップ！

取材・文／直井裕太