【おひつじ座】2026年6月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
身の回りをより快適に整えたい気持ちが高まりそうです。使いづらさを感じているものや、収納、新機能のアイテムが気になって、購買意欲が増すかもしれません。
ただ、衝動的な無駄遣いというより、暮らしの質を高める前向きな選択になりやすい時期です。快適さにつながるものなら、自分の感覚を信じて選んでみてください。
仕事面では細かな部分にまで目が行き届き、その丁寧さが評価され、周囲からの信頼も高まっていくでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
暮らしの質を高めるためには、“金のパワー”を使います。おすすめは「長イモ」です。白くつやがあり、粘りのある食材は金のパワーを多く含み、運気の底上げに役立ちます。
味覚的にも相性のよいわさび醤油でいただくことで、わさびの辛味がその力をさらに引き立ててくれるでしょう。
金運アップにもつながりやすく、欲しいものを引き寄せる力や、上手に節約する感覚も自然と養われていきます。もう一品欲しいときにもピッタリです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）＜全体運＞
身の回りをより快適に整えたい気持ちが高まりそうです。使いづらさを感じているものや、収納、新機能のアイテムが気になって、購買意欲が増すかもしれません。
仕事面では細かな部分にまで目が行き届き、その丁寧さが評価され、周囲からの信頼も高まっていくでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
暮らしの質を高めるためには、“金のパワー”を使います。おすすめは「長イモ」です。白くつやがあり、粘りのある食材は金のパワーを多く含み、運気の底上げに役立ちます。
味覚的にも相性のよいわさび醤油でいただくことで、わさびの辛味がその力をさらに引き立ててくれるでしょう。
金運アップにもつながりやすく、欲しいものを引き寄せる力や、上手に節約する感覚も自然と養われていきます。もう一品欲しいときにもピッタリです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)