【男性が選んだ】「声が魅力的な20代女性俳優」ランキング！ 2位「今田美桜」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月22〜27日の期間、全国10〜60代の男性229人を対象に、20代俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「声が魅力的な20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は今田美桜さんです。福岡県出身で、高校時代にスカウトされ「福岡で一番かわいい女の子」と話題を呼びました。2015年のスクリーンデビューを機に上京し、2018年のドラマ『花のち晴れ〜花男Next Season〜』（TBS系）への出演で一気に全国区の人気を獲得しました。その後も着実にキャリアを重ね、日本を代表する人気俳優へと成長しています。透明感がありつつも落ち着いた心地よい声と演技で人々を魅了しています。
▼回答者コメント
「オリンピックの解説をしたりドラマでの活躍、目を瞑ってでも聞きたいと思う声」（30代男性／静岡県）
「ナレーションをしている声を聞いて魅力的だと思いました」（40代男性／福岡県）
「可愛い声質で良いから」（30代男性／北海道）
1位に選ばれたのは上白石萌音さんです。1998年生まれ、鹿児島県出身の俳優・歌手です。2011年に「東宝シンデレラ」オーディションで審査員特別賞を受賞しデビューしました。映画『舞妓はレディ』やドラマでの主演に加え、透き通るような美しい声を生かし、『君の名は。』などの声優、歌手、舞台と多岐にわたり活躍を続ける実力派です。
▼回答者コメント
「やわらかく聞き取りやすい声で、安心感があります。感情表現も自然で、話しているだけで親しみを感じる声だと思います」（60代男性／福岡県）
「透明感がありながら温かさも感じられる声で、聞く人に安心感を与えるからです。語り方が丁寧で、感情のニュアンスが自然に伝わる点が魅力です」（50代男性／広島県）
「柔らかくて温かみのある声が印象的で、話し声も歌声も心地よく聞けるから」（40代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：今田美桜／33票
2位は今田美桜さんです。福岡県出身で、高校時代にスカウトされ「福岡で一番かわいい女の子」と話題を呼びました。2015年のスクリーンデビューを機に上京し、2018年のドラマ『花のち晴れ〜花男Next Season〜』（TBS系）への出演で一気に全国区の人気を獲得しました。その後も着実にキャリアを重ね、日本を代表する人気俳優へと成長しています。透明感がありつつも落ち着いた心地よい声と演技で人々を魅了しています。
「オリンピックの解説をしたりドラマでの活躍、目を瞑ってでも聞きたいと思う声」（30代男性／静岡県）
「ナレーションをしている声を聞いて魅力的だと思いました」（40代男性／福岡県）
「可愛い声質で良いから」（30代男性／北海道）
1位：上白石萌音／37票
1位に選ばれたのは上白石萌音さんです。1998年生まれ、鹿児島県出身の俳優・歌手です。2011年に「東宝シンデレラ」オーディションで審査員特別賞を受賞しデビューしました。映画『舞妓はレディ』やドラマでの主演に加え、透き通るような美しい声を生かし、『君の名は。』などの声優、歌手、舞台と多岐にわたり活躍を続ける実力派です。
▼回答者コメント
「やわらかく聞き取りやすい声で、安心感があります。感情表現も自然で、話しているだけで親しみを感じる声だと思います」（60代男性／福岡県）
「透明感がありながら温かさも感じられる声で、聞く人に安心感を与えるからです。語り方が丁寧で、感情のニュアンスが自然に伝わる点が魅力です」（50代男性／広島県）
「柔らかくて温かみのある声が印象的で、話し声も歌声も心地よく聞けるから」（40代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)