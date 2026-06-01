木下優樹菜、嵐への感謝つづる。娘＆彼氏とのプライベートショットも公開「相変わらず別嬪さんやなあ」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは5月31日、自身のInstagramを更新。嵐への感謝の気持ちをつづりながら、プライベートな近況写真を公開しました。
【写真】家族との近況ショット
木下さんがワンピースにサングラス姿で歩道に立つスタイル抜群な姿のほか、娘たちとのセルフィー、おいしそうな食事風景です。16枚目には、木下さんの恋人と思われる男性と娘の後ろ姿のツーショットも。充実したプライベートの様子が伝わってきます。
コメントでは「相変わらず別嬪さんやなあ」「いっぱい覚えてるよ はぴねすずっっ」「ユッキーナ相変わらず綺麗」「皆さん綺麗」「こんなふうに書いてくれててありがとう」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】家族との近況ショット
「いっぱい覚えてるよ はぴねすずっっ」木下優樹菜さんは「嵐のみなさんの番組にはデビュー当初からたｯくさんお世話になりました たくさん優しくあたたかいじってもらえたこと忘れません そして中学生のやんちゃ時期は毎日みんなで嵐聴いてたなー！」とつづり、写真を16枚載せています。
コメントでは「相変わらず別嬪さんやなあ」「いっぱい覚えてるよ はぴねすずっっ」「ユッキーナ相変わらず綺麗」「皆さん綺麗」「こんなふうに書いてくれててありがとう」などの声が寄せられました。
「早朝に2キロrunning」29日にも「毎朝 早朝に2キロrunning 筋トレから始まるいちにち」とプライベートショットを公開していた木下さん。引き締まったおなかを見せたファッション写真も載せています。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:橋酒 瑛麗瑠)