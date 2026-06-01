旅行先での移動や、おでかけ先での急な悪天候の際に活躍するタクシー配車アプリ。最近では使えるエリアも増えていて、ますます便利になっています！「どのアプリを使えばいいの？」と迷っている方、ぜひこの記事を参考に、自分に合ったタクシー配車アプリを探してみましょう。

対応エリアや料金、アプリやサイトの使いやすさ、クーポンの発行頻度など、サービスを選ぶうえで重視するポイントは人それぞれ。まずは気になったアプリから実際に使ってみるのがおすすめです。



S.RIDE（エスライド）

「S.RIDE（エスライド）」は、首都圏を中心に、大阪・名古屋・仙台・金沢・浜松・熊本などの主要都市部でサービスを展開するタクシー配車アプリ。アプリを開いたらワンスライドで配車が完了する、直感的でわかりやすい操作性が特徴です。

アプリ手配料0円でタクシーを呼べるのも嬉しい！乗車ごとに貯まり、クーポンなどの特典と交換できる「S.RIDEポイント」も魅力のひとつです。

「S.RIDE」でタクシーを呼ぶ



「S.RIDE（エスライド）」の1000円分の初回クーポン配布中！

「S.RIDE」では、初回利用者限定で、1000円分の割引クーポンを配布中！ この記事内のリンクから遷移するフォームにメールアドレスを入力するとクーポンコード取得用のURLが届くので、そのコードをアプリに登録して利用しましょう。

＜S.RIDE初回クーポン＞

内容500円オフのクーポン2枚使用期限クーポンコードをメールで受け取ってから30日後使用条件初回登録ユーザーのみ／ネット決済のみ ※その他適用条件あり

＼ クーポンを使ってお得にS.RIDEを利用する ／

「S.RIDE」でタクシーを呼ぶ

GO（ゴー）

「GO（ゴー）」は、国内最大級のエリア展開を行うタクシー配車アプリ。2026年6月現在、3500万回ダウンロードされています。

タクシー車両とのリアルタイムな位置情報連携と高度な配車ロジックによって、 アプリユーザーと近くのタクシー車両とのマッチング精度を向上させ、 より「早く乗れる」体験を追求しています。 一部の地域では先の日時を指定した事前予約ができるほか、「AI予約」や「優先パス」など便利な機能が多いのも特徴です。

「GO」でタクシーを呼ぶ



「GO（ゴー）」で500円オフになる初回クーポン配布中！



2026年6月現在、「GO」ではダウンロード特典として500円オフのクーポンを配布中。新規登録完了後に自動で貰えるので、すぐに使えます！

＼ クーポンを使ってお得にGOを利用する ／

「GO」でタクシーを呼ぶ

Uber Taxi（ウーバー タクシー）

「Uber Taxi（ウーバー タクシー）」は、アメリカ発の配車サービス。その特徴は何といっても、日本国内だけでなく海外でも使えること！スマートフォンにアプリをインストールしておくだけで海外旅行の際にも大活躍です。

割引を受けられるプロモーションコードが不定期に配布されるので、アプリ利用時にはこまめに確認するようにしましょう。

「Uber Taxi」でタクシーを呼ぶ

DiDi （ディディ）

「DiDi（ディディ）」は目的地と乗車地点を入力するだけで、平均5分*で指定の場所にタクシーが到着する配車アプリです。

*配車決定から指定の場所へ提携車両のお迎え時間（2024年1-12月の全国平均）、5分を超える/配車できない場合があります。

現在日本国内では34の都道府県でサービスを展開していて、対象エリアは順次拡大中！

「DiDi（ディディ）」でタクシーを呼ぶ（iOS）

「DiDi（ディディ）」でタクシーを呼ぶ（Android）



「DiDi（ディディ）」で最大5000円分のクーポン配布中！





▼ 初回限定プロモーションコード ▼

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「DiDi（ディディ）」でタクシーを呼ぶ（iOS）

「DiDi（ディディ）」でタクシーを呼ぶ（Android）

※DiDiを始めて利用する方限定



2026年6月現在、「DiDi」で利用できる初回限定クーポンは上記の通り。アプリにプロモーションコード【OTOKU5】を入力すれば、500円オフのクーポン1枚と、10%オフ（割引上限500円）のクーポン9枚が入手できます。

＜DiDi初回クーポン＞

内容500円オフのクーポン1枚と、10%オフ（割引上限500円）のクーポン9枚対象エリア北海道、宮城県、東京都、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、広島県、福岡県、沖縄県使用期限1枚目：取得から14日間、2~4枚目：取得から30日間、5~7枚目：取得から60日間、8~10枚目：取得から90日間使用条件DiDiを始めて利用する方限定／アプリ決済（DiDiアプリ上で登録したクレジットカードまたはPayPayでの決済）のみ

＼ クーポンを使ってお得にDiDiを利用する ／

「DiDi（ディディ）」でタクシーを呼ぶ（iOS）

「DiDi（ディディ）」でタクシーを呼ぶ（Android）

NearMe（ニアミー）

「NearMe（ニアミー）」は日本各地の空港と自宅/ホテルなどを結ぶエアポートシャトル提供サービス。乗降場所はどこでも指定できるので、特に荷物の多い旅行時におすすめです。

原則乗車日前日の18時までの予約が必要で、早割やフライト遅延時の返金対応など旅行に特化したサービスが魅力。シェア乗りの利用でANA、JAL、スターフライヤーのマイルも貯められます！

「NearMe」でタクシーを呼ぶ



「NearMe（ニアミー）」で50%オフになる初回会員登録キャンペーン実施中！



2026年6月現在、「NearMe」では初回乗車が50%オフになるキャンペーンを開催中（割引上限1000円）。新規会員登録時に自動で付与されます。また、紹介コードを知り合いにシェアすることで自分も相手も1000円分の割引クーポンを受け取れる友達紹介キャンペーンなど、様々なキャンペーンを不定期で実施しているのでチェックしてみましょう。

＼ お得にNearMeを利用する ／

「NearMe」でタクシーを呼ぶ



以上、おすすめのタクシー配車サービスを5つ紹介しました。目的地まで確実にたどり着きたい旅行時や、おでかけ先でたくさん買い物をしたときなど、タクシー配車アプリが活躍する場面はいっぱい！お得なクーポンも発行されているので、ぜひ各サービスを比較しながら賢く活用しましょう。



タクシー配車アプリ5社を一覧で比較！ 自分に合ったサービスを

ここまで5社のタクシー配車アプリを紹介してきましたが、それぞれ異なる特色があります。

そこで最後に、各サービスの違いがひと目で分かる比較表にまとめました。自分の目的に合ったサービス選びの参考にしてくださいね。

サービス

リンク

特徴

割引クーポン

対象エリア（日本国内）

支払い方法

公式への

問い合わせ方法

S.RIDE

クーポン

アプリ手配料0円。直感的で分かりやすい操作性

専用フォームへの入力後、メールでクーポン取得用URL送付

東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、宮城、石川、愛知、静岡、大阪、熊本

クレジットカード、Apple Pay、車内決済

問合せフォーム

GO

公式サイト

国内最大級のエリア展開を行うタクシー配車アプリ

新規登録完了後に自動付与

47都道府県

カード、d払い、 PayPay、Apple Pay 、車内決済

問合せフォーム、電話

Uber Taxi

公式サイト

全世界的に展開する配車サービス

不定期で配布

47都道府県

クレジットカード、デビットカード、現金、PayPay、楽天ペイ

電話、メール

DiDi

インストール（iOS）

インストール（Android）

目的地と乗車地点を入力するだけで、平均5分で指定の場所にタクシーが到着

OTOKU5

北海道、宮城、山形、福島、東京、埼玉、千葉、神奈川、富山、石川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、広島、山口、香川、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

クレジットカード、デビットカード、PayPay、車内決済

メール

NearMe

公式サイト

日本各地の空港と自宅/ホテルなどを結ぶエアポートシャトル

新規登録完了後に自動付与

羽田空港、成田空港、伊丹空港、関西空港、新千歳空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港、青森空港、南紀白浜空港、徳島空港、北九州空港、広島空港

クレジットカード、デビットカード

チャットサポート

※このテーブルは左右にスクロールできます



Photo：S.RIDE、NearMe、PIXTA



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

