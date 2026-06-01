歌手の華原朋美さんが自身のインスタグラムを更新。

我が子と過ごした家族旅行の様子を報告しました。

【写真を見る】【 華原朋美 】 息子と「LEGOランド名古屋に3日間お泊まり&遊びまくりをしてきました❤」「沢山の思い出をもっともっと作りたいなって思います❤」





華原朋美さんは「LEGOランド名古屋に3日間お泊まり&遊びまくりをしてきました❤」と綴ると、息子とレゴランドを楽しむ写真をアップ。



続けて「ずっとずっと約束してたのに連れて行けなかったからこの3日間は最高に楽しかったです❤」と、記しました。







そして「また来週もどこかに遊びに連れて行きたいなと思っちゃうくらい週末を楽しんできました❤」と、綴りました。



華原朋美さんは「沢山の思い出をもっともっと作りたいなって思います❤ 可愛くて仕方ない❤」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「息子くんすっごい楽しそう❤これからも親子で楽しい思い出たーっくさん作ってね！」・「朋ちゃん投稿ありがとうございます 子供さんとの時間は大切ですよね。また一つ思い出が増えましたね」・「楽しかった思い出を共有させてくれてありがとう❤ともちゃんと息子ちゃんがHappyだとこっちまでHappyになるよ♡♡」などの反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】