メズム東京、オートグラフ コレクションの「シェフズ・シアター」に「南仏の夏、地中海の余韻 - Delicacies of the French Riviera -」が登場。

夏の南フランスをテーマにした美食のフレンチが、セミランチブッフェまたはディナープログラムとして提供されます☆

メズム東京、オートグラフ コレクション「シェフズ・シアター」南仏の夏、地中海の余韻 - Delicacies of the French Riviera -

提供期間：2026年7月1日（水）〜9月30日（水）

提供場所：メズム東京16階 フレンチダイニング「シェフズ・シアター」

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」

16階にあるフレンチダイニング「シェフズ・シアター」にて、南フランスをテーマにしたセミランチブッフェ、またはディナープログラム「南仏の夏、地中海の余韻 - Delicacies of the French Riviera -」が提供されます！

メズム東京の「シェフズ・シアター」で提供している、フランスのお惣菜を丁寧に仕立てた「トレトゥール・セミランチブッフェ」と、5品で構成されるディナープログラム。

2026年7月からの3か月間は、プロヴァンスやコート・ダジュール地方をはじめとする、南フランスの豊かな食文化に着想を得たメニューが用意されます。

温暖な気候と美しい地中海、色鮮やかな街並みにアートや文化が息づく南フランスは、世界中の旅人を魅了してきた地域です。

プロヴァンスやコート・ダジュールには多くの芸術家が滞在し、数々の名作を生み出してきました。

また、地中海で育まれた新鮮な魚介やオリーブオイル、香り高いハーブにみずみずしい夏野菜をふんだんに使った料理が特徴。

この土地ならではの開放感と豊かな味わいを感じさせます。

今回は、そんな南フランスの魅力をテーマに、キュリナリーマイスター隈元の感性で仕立てた、夏ならではのランチとディナープログラム。

夏の南フランスに想いを馳せながら、ランチでは軽やかに、ディナーはゆったりとした内容です。

キュリナリーマイスター隈元が手掛ける王道のフレンチを、ビストロノミースタイルで心ゆくまで堪能できます！

トレトゥール・セミランチブッフェ

料金：1人 7,600円

提供時間：11:30〜15:00（最終入店は13時30分まで）

メニュー例：

シグネチャーコンソメスープ

＜アミューズブッシュ＞

●マスカット、豚肉のタルティーヌ

●穴子フリット

●生ハム、プラムのガレット

●とうもろこしのクレームコンソメジュレ添え

●真蛸と茄子のベリーヌ仕立て ほか

＜オードブル＞

●ピサラディエール

●ムール貝のムクラード

●タルトオニオン

●パテ・アン・クルート

●魚介のパテ・アン・クルート

●夏野菜と若鶏のゼリー寄せ

●鮮魚のカルパッチョ

●烏賊サラダプロヴァンス風

●フェタチーズ、オレンジ、クルミのサラダ

●サラダニソワーズ ほか

＜ライブステーション＞

●季節野菜のラクレット

＜メインディッシュ＞以下より1つ選択

●鮮魚のソテー アロマティックソース

●南フランス風牛肉のドーブ

●国産牛ロースソテー ＋1,500円

＜パン＞

●パン・ド・カンパーニュ

●クグロフ

●フォカッチャ

＜デセール＞

●マンゴープリン

●苺ムース

●苺のショートケーキ

●トロペジェンヌ │ ココナッツショコラレモンタルト │ バジルババロアグレープフルーツジュレ より2品

＜ドリンク＞

スペシャルティコーヒー、または紅茶（2杯付き）

※仕入れ状況により内容は変更となる場合があります

ランチでは、南フランスで親しまれている惣菜料理が「トレトゥール・セミランチブッフェ」として用意されます！

アミューズブッシュには「穴子のフリット」や「真蛸と茄子のベリーヌ仕立て」を提供。

オードブルには、夏野菜やオリーブオイルを使った彩り豊かな料理が登場し、ブッフェ台を華やかに☆

アンチョビとオリーブの旨みが重なるピザのような郷土料理「ピサラディエール」や、「烏賊サラダプロヴァンス風」などが楽しめます。

アミューズブッシュと前菜は約15種、パン3種、デセールは5種から選択。

メインディッシュは「鮮魚のソテー アロマティックソース」「南フランス風牛肉のドーブ」「国産牛ロースソテー」の3種から選べます！

ディナープログラム（5品コース）

料金：1人 15,800円

提供時間：17:00〜22:00 （L.O. 20:30）

ディナーでは、南フランスの郷土料理を「シェフズ・シアター」らしく再構築し、5品コースとして展開。

プログラムは甘海老や鮪、鮑などの海の幸を取り入れ、和の要素を織り交ぜたアミューズブッシュから始まります。

前菜には、スズキのカルパッチョをアレンジした「鱸のプロヴァンス風庭園」をサーブ。

華やかな見た目と、柑橘のフレッシュなソースが爽やかな余韻を演出します！

魚料理ではサフランのニュアンスを、肉料理では南フランス特有のハーブの豊かな風味を重ね、メインディッシュでも南フランスらしい味わいを表現。

デセールには、白いモンブランを思わせる美しい佇まいに、レモンの爽やかさを感じられるメレンゲのデザートが用意されます。

アミューズブッシュ：甘海老のマリネ 白ワイン風味/鮎のアンショワイヤード 蓼のアクセント/鮪のタルタル 香草とわさびクリーム/鮑の海藻バター焼き 白板昆布の旨みを添えて

地中海を想わせる甘海老や鮪、鮑、日本の夏を感じさせる鮎など、和のニュアンスを織り交ぜたアミューズブッシュ。

これから始まるコースへの期待感を高めてくれるプロローグです！

一口ごとに海の旨みや爽やかな酸味、わさびの余韻、昆布の奥深い旨みが重なり合う美味しさ。

南フランスの開放感と、日本ならではの繊細な味わいが響き合い、独創性にあふれています。

前菜：鱸のプロヴァンス風庭園

前菜の「鱸のプロヴァンス風庭園」は彩り豊か。

スズキのカルパッチョをベースに、プロヴァンスの庭園を思わせる仕立てです！

モッツァレラを合わせ、ぶどうジュースを用いた柑橘香るソースで爽やかに仕上げられています。

華やかな見た目と魚の繊細な旨み、モッツァレラのまろやかさに果実味のあるソースの酸味が調和する、見た目にも味わいにもバランスの取れた一皿です。

魚料理：鮮魚のソテー サフラン風味

ふっくら焼き上げた鮮魚に、パプリカとムール貝の旨みを重ねた「鮮魚のソテー サフラン風味」は、ブイヤベース仕立てのソースを合わせています。

サフランが香るオレンジ色のソースは、地中海に沈む夕陽を思わせる鮮やかな佇まいに。

ズッキーニのピューレやシーアスパラガスなど、彩り豊かな野菜を添え、南フランスの海辺を感じる一皿に仕上げられています。

肉料理：国産牛南仏ハーブロースト岩塩包み

隈元シェフオリジナルのエルブ・ド・プロヴァンスをまとわせた岩塩で国産牛を包み込み、じっくり火入れした「国産牛南仏ハーブロースト岩塩包み」

オリジナルのエルブ・ド・プロヴァンスには、ローズマリーやタイム、セージなどを合わせています。

岩塩で包むことで旨みを閉じ込め、しっとりとジューシーな仕上がりに。

ハーブの豊かな香りをまとったローストに、夏野菜のファルシを添えた、満足感あふれるメインディッシュです！

デセール：レモンのヴァシュラン・グラッセ

コート・ダジュールを代表する果実のひとつ・レモンを主役にした「レモンのヴァシュラン・グラッセ」

レモンとオリーブソースのまろやかなコクを重ねた、南フランスらしいデザートです。

軽やかなレモンメレンゲで食感を添え、ミントとパスティスのリキュールを効かせたムースが、爽やかな酸味と奥行きのある味わいを演出。

レモンの清々しさとオリーブオイルの豊かな風味が調和し、夏の余韻を感じる一皿です！

夏の南フランスをテーマにした美食が、ランチとディナーで楽しめる特別なプログラム。

メズム東京、オートグラフ コレクション「シェフズ・シアター」の「南仏の夏、地中海の余韻 - Delicacies of the French Riviera -」は、2026年7月1日から9月30日まで提供されます！

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