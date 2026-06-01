魚介やハーブ、夏野菜を使ったランチ＆ディナー！メズム東京、オートグラフ コレクション「シェフズ・シアター」
メズム東京、オートグラフ コレクションの「シェフズ・シアター」に「南仏の夏、地中海の余韻 - Delicacies of the French Riviera -」が登場。
夏の南フランスをテーマにした美食のフレンチが、セミランチブッフェまたはディナープログラムとして提供されます☆
メズム東京、オートグラフ コレクション「シェフズ・シアター」南仏の夏、地中海の余韻 - Delicacies of the French Riviera -
提供期間：2026年7月1日（水）〜9月30日（水）
提供場所：メズム東京16階 フレンチダイニング「シェフズ・シアター」
東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」
16階にあるフレンチダイニング「シェフズ・シアター」にて、南フランスをテーマにしたセミランチブッフェ、またはディナープログラム「南仏の夏、地中海の余韻 - Delicacies of the French Riviera -」が提供されます！
メズム東京の「シェフズ・シアター」で提供している、フランスのお惣菜を丁寧に仕立てた「トレトゥール・セミランチブッフェ」と、5品で構成されるディナープログラム。
2026年7月からの3か月間は、プロヴァンスやコート・ダジュール地方をはじめとする、南フランスの豊かな食文化に着想を得たメニューが用意されます。
温暖な気候と美しい地中海、色鮮やかな街並みにアートや文化が息づく南フランスは、世界中の旅人を魅了してきた地域です。
プロヴァンスやコート・ダジュールには多くの芸術家が滞在し、数々の名作を生み出してきました。
また、地中海で育まれた新鮮な魚介やオリーブオイル、香り高いハーブにみずみずしい夏野菜をふんだんに使った料理が特徴。
この土地ならではの開放感と豊かな味わいを感じさせます。
今回は、そんな南フランスの魅力をテーマに、キュリナリーマイスター隈元の感性で仕立てた、夏ならではのランチとディナープログラム。
夏の南フランスに想いを馳せながら、ランチでは軽やかに、ディナーはゆったりとした内容です。
キュリナリーマイスター隈元が手掛ける王道のフレンチを、ビストロノミースタイルで心ゆくまで堪能できます！
トレトゥール・セミランチブッフェ
料金：1人 7,600円
提供時間：11:30〜15:00（最終入店は13時30分まで）
メニュー例：
シグネチャーコンソメスープ
＜アミューズブッシュ＞
●マスカット、豚肉のタルティーヌ
●穴子フリット
●生ハム、プラムのガレット
●とうもろこしのクレームコンソメジュレ添え
●真蛸と茄子のベリーヌ仕立て ほか
＜オードブル＞
●ピサラディエール
●ムール貝のムクラード
●タルトオニオン
●パテ・アン・クルート
●魚介のパテ・アン・クルート
●夏野菜と若鶏のゼリー寄せ
●鮮魚のカルパッチョ
●烏賊サラダプロヴァンス風
●フェタチーズ、オレンジ、クルミのサラダ
●サラダニソワーズ ほか
＜ライブステーション＞
●季節野菜のラクレット
＜メインディッシュ＞以下より1つ選択
●鮮魚のソテー アロマティックソース
●南フランス風牛肉のドーブ
●国産牛ロースソテー ＋1,500円
＜パン＞
●パン・ド・カンパーニュ
●クグロフ
●フォカッチャ
＜デセール＞
●マンゴープリン
●苺ムース
●苺のショートケーキ
●トロペジェンヌ │ ココナッツショコラレモンタルト │ バジルババロアグレープフルーツジュレ より2品
＜ドリンク＞
スペシャルティコーヒー、または紅茶（2杯付き）
※仕入れ状況により内容は変更となる場合があります
ランチでは、南フランスで親しまれている惣菜料理が「トレトゥール・セミランチブッフェ」として用意されます！
アミューズブッシュには「穴子のフリット」や「真蛸と茄子のベリーヌ仕立て」を提供。
オードブルには、夏野菜やオリーブオイルを使った彩り豊かな料理が登場し、ブッフェ台を華やかに☆
アンチョビとオリーブの旨みが重なるピザのような郷土料理「ピサラディエール」や、「烏賊サラダプロヴァンス風」などが楽しめます。
アミューズブッシュと前菜は約15種、パン3種、デセールは5種から選択。
メインディッシュは「鮮魚のソテー アロマティックソース」「南フランス風牛肉のドーブ」「国産牛ロースソテー」の3種から選べます！
ディナープログラム（5品コース）
料金：1人 15,800円
提供時間：17:00〜22:00 （L.O. 20:30）
ディナーでは、南フランスの郷土料理を「シェフズ・シアター」らしく再構築し、5品コースとして展開。
プログラムは甘海老や鮪、鮑などの海の幸を取り入れ、和の要素を織り交ぜたアミューズブッシュから始まります。
前菜には、スズキのカルパッチョをアレンジした「鱸のプロヴァンス風庭園」をサーブ。
華やかな見た目と、柑橘のフレッシュなソースが爽やかな余韻を演出します！
魚料理ではサフランのニュアンスを、肉料理では南フランス特有のハーブの豊かな風味を重ね、メインディッシュでも南フランスらしい味わいを表現。
デセールには、白いモンブランを思わせる美しい佇まいに、レモンの爽やかさを感じられるメレンゲのデザートが用意されます。
アミューズブッシュ：甘海老のマリネ 白ワイン風味/鮎のアンショワイヤード 蓼のアクセント/鮪のタルタル 香草とわさびクリーム/鮑の海藻バター焼き 白板昆布の旨みを添えて
地中海を想わせる甘海老や鮪、鮑、日本の夏を感じさせる鮎など、和のニュアンスを織り交ぜたアミューズブッシュ。
これから始まるコースへの期待感を高めてくれるプロローグです！
一口ごとに海の旨みや爽やかな酸味、わさびの余韻、昆布の奥深い旨みが重なり合う美味しさ。
南フランスの開放感と、日本ならではの繊細な味わいが響き合い、独創性にあふれています。
前菜：鱸のプロヴァンス風庭園
前菜の「鱸のプロヴァンス風庭園」は彩り豊か。
スズキのカルパッチョをベースに、プロヴァンスの庭園を思わせる仕立てです！
モッツァレラを合わせ、ぶどうジュースを用いた柑橘香るソースで爽やかに仕上げられています。
華やかな見た目と魚の繊細な旨み、モッツァレラのまろやかさに果実味のあるソースの酸味が調和する、見た目にも味わいにもバランスの取れた一皿です。
魚料理：鮮魚のソテー サフラン風味
ふっくら焼き上げた鮮魚に、パプリカとムール貝の旨みを重ねた「鮮魚のソテー サフラン風味」は、ブイヤベース仕立てのソースを合わせています。
サフランが香るオレンジ色のソースは、地中海に沈む夕陽を思わせる鮮やかな佇まいに。
ズッキーニのピューレやシーアスパラガスなど、彩り豊かな野菜を添え、南フランスの海辺を感じる一皿に仕上げられています。
肉料理：国産牛南仏ハーブロースト岩塩包み
隈元シェフオリジナルのエルブ・ド・プロヴァンスをまとわせた岩塩で国産牛を包み込み、じっくり火入れした「国産牛南仏ハーブロースト岩塩包み」
オリジナルのエルブ・ド・プロヴァンスには、ローズマリーやタイム、セージなどを合わせています。
岩塩で包むことで旨みを閉じ込め、しっとりとジューシーな仕上がりに。
ハーブの豊かな香りをまとったローストに、夏野菜のファルシを添えた、満足感あふれるメインディッシュです！
デセール：レモンのヴァシュラン・グラッセ
コート・ダジュールを代表する果実のひとつ・レモンを主役にした「レモンのヴァシュラン・グラッセ」
レモンとオリーブソースのまろやかなコクを重ねた、南フランスらしいデザートです。
軽やかなレモンメレンゲで食感を添え、ミントとパスティスのリキュールを効かせたムースが、爽やかな酸味と奥行きのある味わいを演出。
レモンの清々しさとオリーブオイルの豊かな風味が調和し、夏の余韻を感じる一皿です！
夏の南フランスをテーマにした美食が、ランチとディナーで楽しめる特別なプログラム。
メズム東京、オートグラフ コレクション「シェフズ・シアター」の「南仏の夏、地中海の余韻 - Delicacies of the French Riviera -」は、2026年7月1日から9月30日まで提供されます！
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