俳優の筧美和子さんが6月1日、インスタグラムで第1子となる男の子を出産したことを報告しました。



【写真を見る】【 筧美和子 】 第一子男児出産を発表 「おかあちゃんとおとうちゃん、力を合わせて頑張ります」 赤ちゃんの写真も公開





筧さんは「先日、男の子が産まれました」と出産を明かし、「無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています」と綴り、ひよこ柄の白い布に包まれた新生児の写真を投稿しました。







また、夫婦で子育てに向き合う気持ちも語り、「この子がたくさん笑って生きていけるよう、おかあちゃんとおとうちゃん、力を合わせて頑張ります」とコメントしています。







さらに、妊娠中に支えてくれた人々への感謝も記し、「妊娠中から支えてくださった皆さま、本当にありがとうございました。今後ともあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と投稿を締めくくりました。







筧さんは2025年3月に一般男性との結婚を発表。その際、「お相手は誠実で、優しさに溢れた方です。共に人生を歩んでいけることを心から幸せに思っております」と投稿し、「これからは二人で力を合わせ、笑顔の絶えない家庭を築いてまいります」とも記していました。







その後、2026年2月1日には第一子の妊娠を公表。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」とし、「無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております」と思いを綴っていました。







この投稿に「おめでとう！無事産まれてよかった！」「とってもかわいいBOYになるんだろうなぁぁ」「みーこママおめでとう 成長が楽しみだね」「大変なことも多いですが…子育て楽しんでくださいね」などの声が寄せられています。

【 筧美和子さん プロフィール 】

生年月日：1994年3月6日

出身地：東京都

血液型：AB型

サイズ：T 164cm

趣味：絵を観たり、描いたりすること、LIVE、旅

特技：バレーボール、クラシックバレエ



【担当：芸能情報ステーション】