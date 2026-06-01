【クロスワードクイズ】解けると快感！ □に入るひらがなは？ビジネスシーンでおなじみの言葉がヒント
思考のスイッチをふと切り替えたい瞬間に、言葉の連想を楽しんでみませんか？ 慣れ親しんだ日本語を連想ゲームのようにつなぎ合わせる作業は、思考を柔らかくほぐす良いきっかけになります。今回は、ステージで使う道具や、仕事場でよく耳にする言葉をテーマに用意しました。
・横の並び：か ＋ □ ＋ て ＋ □
・縦の並び（左）：ま ＋ □ ＋ く
・縦の並び（右）：か ＋ □ ＋ ぎ
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▼解説
・まいく（マイク）
・かいぎ（会議）
・かいてい（海底／改訂）
正解は「い」でした。縦のラインでは、声を拾って大きくする「まいく（マイク）」と、意見を出し合う「かいぎ（会議）」が完成します。横のラインは、海の深い場所を指す「かいてい（海底）」や、内容を直す「かいてい（改訂）」が入ります。
日常的に使っている言葉でも、バラバラの文字をつなぎ合わせる作業は良いリフレッシュになりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・横の並び：か ＋ □ ＋ て ＋ □
・縦の並び（左）：ま ＋ □ ＋ く
・縦の並び（右）：か ＋ □ ＋ ぎ
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正解：「い」正解は「い」でした。
▼解説
・まいく（マイク）
・かいぎ（会議）
・かいてい（海底／改訂）
正解は「い」でした。縦のラインでは、声を拾って大きくする「まいく（マイク）」と、意見を出し合う「かいぎ（会議）」が完成します。横のラインは、海の深い場所を指す「かいてい（海底）」や、内容を直す「かいてい（改訂）」が入ります。
日常的に使っている言葉でも、バラバラの文字をつなぎ合わせる作業は良いリフレッシュになりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)