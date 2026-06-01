「もし数億円の資産があったら、会社なんて辞めて自由に暮らしたい」―そう考える人は少なくないでしょう。しかし、十分な資産を持ちながらも、あえて“普通の会社員”として働き続ける会田さん（46歳・仮名）。その背景にあるのは、幼少期に見てきた「働かずに家にいた父親」の存在でした。“隠れ億リーマン”の生き方から見えてきた、資産形成の先にある「本当の豊かさ」とは？ CFPの伊藤寛子氏が解説します。

総額3億円を保有も、満員電車で通勤・会社員を辞めない46歳男性

都内の中堅メーカーの総務に携わる会田さん（46歳）は、一見、どこにでもいるごく普通の会社員です。役職はなく、職場では「出世欲のない、まじめで堅実な人」という印象を持たれています。

しかし、会田さんには周囲がけっして知らない一面がありました。実は、総額3億円の資産を保有する、いわゆる“隠れ億リーマン”なのです。

3億円のうち2億円は現預金・株式・投資信託など。他に都内の好立地・高利回り賃貸マンションなどの不動産の評価額が1億円分です。

資産運用には、運用益の範囲内で生活すれば元本を減らさずに暮らせるという「4％ルール」があります。会田さんの場合、保有する金融資産2億円を年4％で運用できれば、理論上は毎年800万円（税引前）の不労所得が手に入る計算です。

ここに不動産からの家賃収入なども加わるため、今すぐ会社を辞めても、一生平均的な生活に困ることはありません。しかし、それほどの資産を持ちながら、会田さんは会社を辞めるつもりはありません。

「毎日満員電車で通勤してますし、上司の小言も聞いて、地道に仕事をしています」

そう笑う会田さん。なぜ彼は、早期リタイア（FIRE）せず、あえて平社員として働き続けるのか――。

当然、運用状況は変動する可能性もあり「4%ルール」に確証はない、という理由もあります。しかし、それよりも深い理由に、子ども時代に見てきた“父親の姿”がありました。

お金はあっても、幸せそうに見えなかった父

会田さんの父親は、地方の古い地主の家系で、生まれながらの資産家でした。複数の不動産収入や配当収入があり、働かなくても十分生活できる資産状況だったため、会田さんが子どもの頃には、すでに会社勤めをしていませんでした。

父親は家にいることが多く、テレビを見ている日もあれば、ソファで昼寝をしている日もありましたが、時間を持て余し、どこか退屈そうで、その姿が「うらやましい」とは映りませんでした。

父親には資産管理のための仕事はあるものの、決まった仕事内容の繰り返しで大きな変化や刺激もありません。関わる人も限られており、「社会から必要とされていない」という孤独感を抱くようになっていったのでしょう。次第に家庭内での関わりや会話も少なくなり、家の中には閉塞感が漂っていました。

お金があっても幸せそうに見えなかった父親の姿が、「社会と関わり続ける」という会田さんの譲れない信念になっていったのです。

子どもたちに「3億円の資産」を隠し続けるわけ

会田さんには高校生と中学生の子どもがいますが、子どもたちには毎朝「行ってきます」と言って会社へ向かう姿を見せています。

「もちろん、働くことは楽じゃないです。でも、“社会と関わりながら生きる”って、大事なことだし、その姿を見せたいと思うんです」

その思いは、会田さんにとって譲れないことです。また、住まいや家電もごく一般的。贅沢を禁止しているわけではなく、家族旅行や外食も楽しみますが、夫婦ともに派手な消費には興味がないのです。

会田さんは実家や自分の資産状況について、妻には伝えていますが、子どもたちには話していません。

「将来、資産を譲る可能性はあるにせよ、子どもに、“うちはお金があるから大丈夫、働かなくても問題ない”とだけは思わせたくない。まずは自立して生きる力を身につけてほしいんです」

その言葉には、父親を見て育った経験と、子どもたちの将来を案じる気持ちがにじみ出ています。

会社員という“普通の身分”には、意外なほどメリットが多い

会田さんが会社員で居続けるのは、現実的なメリットも少なからずあります。

例えば、健康保険です。会社員であれば、毎月の健康保険料は労使折半（会社が半分負担）です。さらに病気やケガで長期間休職したとしても、傷病手当金として給与の約3分の2が最長1年半支給されます。これはリタイアした無職や個人事業主が加入する国民健康保険にはない手厚い保障です。

また、厚生年金に加入し続けることで、将来受け取る老齢年金は基礎年金のみの人に比べて年間で100万円以上の差が出ることも珍しくありません。

さらに、会田さんにとって価値があるのは「社会との関わり」と「精神的な健康」の維持です。昨今ブームとなったFIRE（早期リタイア）ですが、経済的な不安から解放され、自分らしい人生を送る。その生き方に魅力を感じる人も多いでしょう。

ただし、FIREすることだけが目標にならないことが大事で、いざFIREを達成しても、その後に明確な生きがいやコミュニティを持たない人は、時が経つにつれて孤独感を感じたり、生きがいを見出せなくなったりしてしまった、というようなケースもあります。

問題なのは「働かないこと」そのものではなく、社会における自分の「役割」や、何を軸に生きるかなのかもしれません。

お金の価値は「人生の選択権」を握れること

もし、資産数億円という経済的自由を手に入れたとしたら、あなたは完全に仕事を辞めますか？ もちろん、それも一つの選択です。ただ、会田さんの姿を見ていると、お金の価値は「働かなくて済むこと」だけではないと気づかされます。

働き続けるか。辞めるか。何歳まで働くか。社会とどんな関わり方をするか。そうした人生の選択を、自分自身で決められる状態にしておくことも、資産を持つ価値かもしれません。

会田さんも、「いつでも辞められる」という安心感があるからこそ、出世競争や理不尽な人間関係に消耗することなく、以前よりも気持ちに余裕を持って働くことができるようになったそうです。資産があることで、「働かされる側」から「社会と繋がる手段として、働き方を自分で自由に選ぶ側」へとシフトしたのです。

また、次世代に残せるものは、資産そのものだけではありません。「人と関わり、役割を持ち、自分の足で立つ」という姿勢を大切にする姿を見せることも、次世代に遺せる、価値あることではないでしょうか。

現代では、“どう働き、どう社会と繋がるか”に豊かさを見出す人も増えています。会田さんの選択は、現代の「億り人」が抱える新たな幸福の形を提示しているのかもしれません。

伊藤 寛子

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）