ニーマンがPO制してLIV8勝目 浅地洋佑41位
＜LIVゴルフ第8戦 at 韓国 最終日◇31日◇アシアドCC（韓国）◇7024ヤード・パー70＞ホアキン・ニーマン（チリ）とテイラー・グーチ（米国）がトータル12アンダーで並びプレーオフに突入。18番パー4で行われ、1ホール目でバーディを奪ったニーマンが優勝。昨年7月イングランド大会以来となる、LIV8勝目を挙げた。
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トータル11アンダー・3位にブライソン・デシャンボー（米国）。トータル10アンダー・4位にダスティン・ジョンソン（米国）が続いた。浅地洋佑はトータル2オーバー・41位タイでフィニッシュ。初日「75」と出遅れたが、2日目「66」、3日目「68」と浮上。だが、最終日に「73」と落とす形となった。
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