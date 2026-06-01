メキシコの30歳が米下部初優勝 杉浦悠太は「72」で68位フィニッシュ
＜UNCヘルス選手権 最終日◇31日◇ローリーCC（ノースカロライナ州）◇7133ヤード・パー70＞米男子下部コーン・フェリーツアーは、トータル10アンダーで並んだ30歳アルバロ・オルティス（メキシコ）とロス・スティールマン（米国）のプレーオフに突入した。18番パー4で行われ、1ホール目でバーディを奪ったオルティスが優勝。下部初優勝を果たした。
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トータル8アンダー・3位タイにタイラー・ウィルクス（米国）、ジェレミー・バウル（ドイツ）が並んだ。杉浦悠太は4バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「72」と落とし、トータル2オーバー・44位タイにやや後退してフィニッシュ。ポイントランキングも5ランクダウンの68位となった。予選落ちを喫した石川遼はポイントを得られず。10ランクダウンの56位に順位を下げた。
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