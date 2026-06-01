5月17日に海の森公園で開催された『METROCK 2026』。初夏の心地よい海風が吹き抜けるなか、出演4回目となる羊文学が登場。独自のオルタナティブ・ロックを響かせ、貫禄のステージパフォーマンスで会場の視線を一身に集めた。

【映像】羊文学『METROCK 2026』ステージ

ABEMA TIMESでは、ライブを終えた直後の塩塚モエカ、河西ゆりかにインタビューを実施。今年のメトロックの感想やバックステージでの定番エピソードから、それぞれのプライベートな夏の過ごし方、そして9月から始まる初の全国ホールツアーへの並々ならぬ意気込みまで、等身大の言葉で語ってもらった。

カンカン照りのステージは「晴れバンド」の証？ 4回目のメトロックで鳴らした現在地

塩塚モエカ（以下、塩塚）「楽しかった。今まで一番大きい場所（ステージ）だったかもね」

河西ゆりか（以下、河西）「そうだね。うん」

塩塚「それで風も気持ちよくて、ちょうど暑くもなく。お客さんも若い方が多いのかなっていう印象で、タオルとかもいっぱい持っていてくれて楽しかったです。

ーー今日もでしたけど、羊文学の出番のときはカンカン照りが多い気がしています。「晴れバンド」ですか？

河西「晴れバンドかもしれないですね、去年は確か、私たちが終わった後にちょっと小雨じゃないけど、私たちがやってる最中はもう晴れてて、みたいな感じだったので」

フェスは「楽しんでなんぼ」バックステージでのお目当ては？

ーー今年も『SUMMER SONIC』や『SWEET LOVE SHOWER』など多くのフェス出演が決まっていますが……フェスは好きですか？

塩塚「好きです！野外でやるのとかはすごい気持ちいいし。新しいお客さんに会えるのが楽しいです」

ーー単独のワンマンや自分たちで企画するライブとはお客さんの層も違うと思うのですが、そういう状況でライブをするとなると演奏やマインドは変わってきますか？

塩塚「今までの記憶を思い出して『今日のお客さんはこんな感じかなぁ』みたいなのは考えたりしますね。フェスってひとくちに言っても、いろいろなカラーがあるので。特に今日はすごくみんなで楽しめたらいいなと思って、みんなのことを（ステージから）呼んだりもしました」

ーーやっていましたね。河西さんは？

河西「やっぱフェスっていうだけあって、お祭りだと思うんですよね。なので、もうこのフェスを一緒に盛り上げたいって気持ちで。アゲアゲですね」

塩塚「毎回『フェス楽しもうぜ！』って感じだよね。私はここでもう出し切るって気持ちでうやってます。楽しんでなんぼですよ、フェスは」

ーーメトロックでは何か決まったルーティンはあるんですか？

塩塚「バックステージでクレープは絶対食べるよね」

河西「食べるね」

塩塚「すごい美味しいクレープ。今年はマンゴー味が出ていて、それは食べようと思ってます。あと、薪火（まきび）焼きの店。 去年初めて食べて、めちゃ美味しかったので、今年も着いてすぐ食べました」

ーー到着してすぐ腹ごしらえするんですね。

塩塚「そうですね。すぐ食べて演奏が終わって、また食べる。ずっと食べてる（笑）」

羊文学がこの夏やりたいことは「eスポーツチーム結成」!?

ーーお二人がこの夏プライベートでやりたいこととかはあったりしますか？

塩塚「暑いので、できるだけ家にこもって、買って使ってない機材をいじったり、そういうのはやりたいですね。あとはまあ、おうちに友だちを呼んだり、友だちの家に行ったり。私、人の家に行くのが好きなので……はい、人の家に行きたい（笑）」

河西「私は辛いものを食べたいです。辛いものは。なんでも好きで、よく食べるのはカレー、麺。夏は食べると汗かくじゃないですか。それが心地よいんですよね」

塩塚「私はゆりかちゃんに、eスポーツチームを組ませたいんですけど、その仲間を探したいです」

ーーゲーミング椅子に座ってヘッドホンして……みたいな本格的な？

塩塚「（河西に向かって）本格的なパソコン買ってたよね。私はまだ大会に出たことがないから、出てほしいって言ってるんですけど」

河西「私負けるに決まってるじゃん（笑）」

塩塚「でも、めっちゃ上手だと思うんで、一回出てみたらいいと思うんですよね」

ーーゲームのジャンルはどういうものですか？

塩塚「『エイペックス（Apex Legends）』ですね。私とは、まあ『8番出口』くらいは一緒にやったかな（笑）。この記事を見た、我こそはという人はぜひ参加を名乗り出てほしいです。本当に強い人だけ連絡してください」

今年上半期に熱狂したもの…ゲームにガチャガチャ

ーーまた今年に入ってから音楽以外で最も熱狂したもの、ハマったことはありますか？

塩塚「またゲームの話なんですけど、これまで人生で『早く家に帰ってゲームしたい』って思うことなかったんですけど、ある時『Switch2』が欲しいって思いついて。そこからしばらく我慢して、4月くらいに買ったらハマっちゃって。『塊魂』を早く帰ってやりたい」

ーー結構クラシックな作品が好きなんですね。

塩塚「しかも、プレステのリメイクバージョン（リマスター版）をやって、『この画面で、こんないろんなことができるんだ！』 みたいなことに、すごい感動して。画面越しに可能性を感じています。今は『ペーパーマリオRPG』もやってます」

ーー河西さんはいかがですか？

河西「私はガチャガチャとか。1人で結構回しちゃってますね」

ーーいま、いっぱい種類がありますよね。

河西「無印アクセサリー（MUJIカプセルトイ）、あれが好きです。あとはゲームのキャラクターとか、探してハマっています」

秋の全国ホールツアー、代々木第一体育館2Daysへ「ショーとして面白いものに」

ーー夏が終わったらすぐ、全国初のホールツアー（『羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”』）が始まります。ラスト2デイズは国立代々木競技場 第一体育館という、大きな会場になりますね。

塩塚「そうなんです。埋まるか分からない。ABEMATIMESの力で埋めてください（笑）！ 」

ーー確実に書いておきます（笑）。会場が大きくても、マインド的には普段と同じ感じですか？

塩塚「でも、これまでで一番準備しようっていう気持ちがあるかも。実際どうなるかまだわかんないですけど、『ライブを作ろう』みたいな気持ちは結構あります。別にその複雑なものとか、後手後手なものにするつもりは全然ないんですけど。ショーとして、面白いものにできたらいいなと思って準備しています」

ーーそういう意気込みがあるから、なおのこと記事を見た方は来てくださいと。

塩塚「はい、意気込みがかなりあるっていうこともぜひここで伝えてください（笑）」

ーー今日のライブはABEMAで配信されますが、楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。

河西「メトロックの日は本当に風が気持ちよくて、あとはお客さんとのなんていうか、掛け合いみたいな。本当にライブならではの部分とかもいっぱいあると思うので、ぜひ楽しみに見てください」

塩塚「そうですね。今年は結構盛り上がっていいライブができたと思っていて、ラストには新曲の『Dogs』を演奏しています。結構、かっこよく決まったと思うので（レコーダーに向かって呼びかけるボーズで）最後まで見てください！」

取材・文：東田俊介

撮影：岸田哲平