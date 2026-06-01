ケンコバ、4年ぶり『ラヴィット！』冒頭から暴走 川島明「生放送ってわかってる？」
お笑い芸人のケンドーコバヤシが、1日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に出演。4年ぶりの『ラヴィット！』出演となったが、冒頭から安定の暴走トークで沸かせた。
【写真】かわいすぎる…TBS南後杏子アナの“衝撃の新キャラ”
ケンコバは4年ぶりの出演について「だいたいね、田代まさしさんと同じペースで現れるっていう」とニヤリ。MCの川島明が「あんまりその言い方よくない。第一声、田代まさしよくない。オリンピックとか。お願いしますよ」とツッコミを入れて、笑いを誘った。
ケンコバは止まらず、4年ぶりに報告したいことというテーマでも「いや、もう田代さんも大丈夫やと思いますよ」と畳み掛け、川島が「いやいや、その話、どうでもいい！アンケート書いてきたんだから」とツッコミ。そこから「大人のミロ」を紹介するケンコバだったが「大人のミロって売っているんですよ。ちょっとエロいんかなって思って（笑）」とぶっちゃけると、川島も「これ、生放送ってわかってる（笑）？」とうなだれていた。
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ケンコバは4年ぶりの出演について「だいたいね、田代まさしさんと同じペースで現れるっていう」とニヤリ。MCの川島明が「あんまりその言い方よくない。第一声、田代まさしよくない。オリンピックとか。お願いしますよ」とツッコミを入れて、笑いを誘った。