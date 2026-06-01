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YouTubeチャンネル「【公式】スリコchannel」が「【ショップクルーズ！】スリコスタッフがsalut!に行ったら欲しいものだらけだった！ガチで気になったアイテム全部見せます！」と題した動画を公開した。動画では、3COINSのナビゲーター・たかはしが、3COINSと同パルグループ「salut!（サリュ）」のインフルエンサー・MAKOとともに店舗をめぐり、リアルに欲しいアイテムを厳選して紹介している。



たかはしは元salut!スタッフという経歴を持ち、「インテリア好きには堪らん空間」と懐かしみながら店内を探索。SNSでバズった人気商品や、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが次々とピックアップされる。



特に注目を集めたのは、「見せずに、魅せる」をコンセプトにした収納シリーズである。ルーターやコンセントタップをごちゃつかせずに収納できる「目隠しキャビネット」や、ワンコインで購入できる「ドア風コンセントカバー2連」に対し、たかはしは「生活感出るよな～！」「おっしゃれ～！」と大興奮。実用的な悩みを解決しつつ、インテリアとして部屋に馴染むデザイン性が高く評価された。



また、ドールオーナー向けに企画されたミニ家具シリーズ「petit monde（プティモンド）」にも言及。海外サイトで数万円するような本格的な作りのソファやハンガーラックが数千円台で手に入ることに触れ、「推しがいる人にもいいね！」と、推し活層にも刺さる魅力を語った。さらに、累計1万個を突破したという「どこでもコアラ」は、手足がクリップになっており、「いのち」「絶対コアラが生息してる」と、スタッフ間でも愛用者が多いことが明かされた。



動画の最後では、「憧れのライフスタイルを気軽に取り入れられる」とsalut!の魅力を総括。手頃な価格でありながら細部のディテールにこだわったアイテムの数々は、新生活の部屋づくりや収納の見直しにおいて、大いに参考になる内容となっている。