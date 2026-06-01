無料託児つき、満足度100％のイベント！ 「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」

記事ポイント CuboAiが2026年3月に東京・池袋で託児付きミートアップを開催し、満足度・次回参加意向ともに100％を達成「孤育てにしない」をコアメッセージに掲げ、子育て中のママをつなぐユーザーコミュニティの運営を開始ミートアップ開催を記念した「夏先取りセール」が2026年5月27日〜6月5日の期間に実施中で、最大15,970円OFFの特別価格を提供 CuboAiが2026年3月に東京・池袋で託児付きミートアップを開催し、満足度・次回参加意向ともに100％を達成「孤育てにしない」をコアメッセージに掲げ、子育て中のママをつなぐユーザーコミュニティの運営を開始ミートアップ開催を記念した「夏先取りセール」が2026年5月27日〜6月5日の期間に実施中で、最大15,970円OFFの特別価格を提供

スマートベビーモニターを手がける雲云テクノロジーが、育児中のママをリアルにつなぐユーザーコミュニティの運営を開始しました。

2026年3月18日には東京・池袋で無料託児サービス付きのミートアップイベントを少人数制で開催し、参加者からの満足度・次回参加意向ともに100％を記録しています。

ミートアップ開催を記念した「夏先取りセール」は2026年5月27日から6月5日まで実施中です。

「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」

販売元：雲云テクノロジー株式会社（CuboAi）セール期間：2026年5月27日（水）〜6月5日（金）セール対象：CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット／CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)販売チャネル：CuboAi公式サイト・Amazon公式ストア

CuboAiは、スマートベビーモニターで赤ちゃんの安全を見守るテクノロジーブランドです。

「孤育てにしない」をコアメッセージに掲げ、育児中の親がリアルにつながれる場づくりを進めています。

2026年3月に開催した池袋のミートアップイベントでは、無料託児サービス（生後6か月以上）を完備し、参加者が子どもを預けて自身のための時間を過ごせる環境を整えました。

参加者アンケートでは「完璧すぎない育児」「ゆる育児」「おおらか育児」といったキーワードが集まり、情報過多の時代における育児の本音が浮き彫りになっています。

次回の希望テーマは「ねんねトレーニング」が50％でトップとなり、「雑談・交流」が35％で続いています。

託児付きミートアップで生まれたつながり

2026年3月18日（水）13:00〜15:00、池袋 ワールドインポートマートビル9階のサンシャインシティ エントランスルームで開催されました。

参加費は無料で、CuboAiユーザー限定の少人数制イベントとして実施されています。

イベントの大きな特徴が、経験豊富な保育士スタッフが赤ちゃんを預かる別室を設けた無料託児サービスです。

育児から完全に離れて自分自身の時間を過ごせる環境が整い、参加者が「全然声も聞こえないね」と驚くほどの安心感を提供します。

周囲に子育て中の友人がおらず孤立しがちだったママが、初めて同じ境遇のママたちと本音で語り合い、イベント後に参加者同士で自然に連絡先を交換するシーンも生まれています。

「みなさんの理想の育児は？」という問いに対して参加者から寄せられた言葉は、「余裕のある育児」「完璧すぎない育児」「ゆる育児」「おおらか育児」といった表現が並んでいます。

多様な”正解”があふれる現代において、育児に疲弊しながらも肩の力を抜きたいと感じているママたちのリアルな声が集まった結果です。

夏先取りセールの詳細

ミートアップ開催を記念した「夏先取りセール」が2026年5月27日（水）00:00より始まっています。

CuboAi公式サイトでは6月5日（金）23:59まで全期間にわたって価格割引が適用され、Amazon公式ストアでは5月27日〜6月2日が価格割引、6月3日〜6月5日がポイント還元となっています。

対象商品は2種類です。

スマートベビーモニター(第3世代)と専用ベビーセンサーパッドをセットにした「CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット」が通常66,800円のところ50,830円（15,970円OFF）、「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」が通常51,800円のところ37,230円（14,570円OFF）で提供されています。

セール情報は公式LINEアカウントでも随時案内されています。

CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)の機能

CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)は、2.5K QHDカメラを搭載しスマートベビーモニター史上最高画質（2025年同社調べ）で赤ちゃんの様子を確認できます。

過去72時間の映像を無料で自動録画する機能も備え、最長3日分の映像を保存できます。

温湿度センサーが室内環境を常時監視し、快適範囲を超えた場合はスマートフォンへ通知が届きます。

安全見守り機能として、顔覆われ検知と寝返りアラートを本体内蔵AIで処理し、旧モデル比6倍の高速検知を実現しています。

AI子守唄機能も搭載されており、慣れない環境でも赤ちゃんの快眠をサポートします。

睡眠分析機能では合計睡眠時間・咳・泣き回数などの詳細レポートを確認でき、育児記録として活用できます。

アクセサリー不要で自動身長測定が可能な成長トラッキング機能は世界初（2025年同社調べ）の実装です。

最大8台のデバイスで映像を共有できる家族シェア機能も搭載されており、パートナーや祖父母とも見守りを分担できます。

「夏先取りセール」では「CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット」が最大15,970円OFFとなる特別価格で提供されており、スマートベビーモニターの導入を検討している家庭にとって購入しやすい期間となっています。

セール期間は2026年6月5日（金）23:59までです。

CuboAi「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 無料託児サービスの対象年齢は何歳からですか？

A. 生後6か月以上の赤ちゃんが対象です。

経験豊富な保育士スタッフが別室で預かる形式で提供されます。

Q. 「夏先取りセール」はどのチャネルで購入できますか？

A. CuboAi公式サイトとAmazon公式ストアの2チャネルで購入できます。

公式サイトは5月27日〜6月5日が全期間価格割引、Amazon公式ストアは5月27日〜6月2日が価格割引、6月3日〜6月5日がポイント還元となっています。

Q. スマートベビーモニター(第3世代)の録画保存は有料ですか？

A. 過去72時間分の自動録画は無料で利用できます。

最長3日間分の映像が保存される仕様です。

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