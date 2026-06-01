「ソフトバンク３−１広島」（３１日、みずほペイペイドーム）

援護はなく、勝負どころで一気にたたみかけられた。広島の先発・岡本駿投手は相手の強力打線を前に力投するも６回６安打３失点で３敗目。新井監督は「良い打者が多い中でナイスピッチングだった」と評価したが、岡本自身は失点シーンを思い返し、「（球は）甘くはなかったと思ったけど打たれた。もう少し攻め方、入り方を変えるべきだったかな」と肩を落とした。

０−０の六回は１死から周東に中前打で出塁されると、警戒していた中で二盗を決められた。その後、近藤に左越えの先制適時二塁打。次打者・栗原には内角球を右翼席に運ばれる２ランを被弾した。２人とも日本代表経験のある球界屈指の強打者。失投ではないボールを捉えられ、悔しさが募った。

打線は八回に持丸の犠飛で１点を返すも反撃は及ばず。これで敵地・みずほペイペイドームでは２１年から１０連敗となった。「昨日も今日もたくさんレフトスタンドに応援しに来てくれた。勝つところをお見せできなくて申し訳ないです」と指揮官。６連敗で借金も１２まで積み重なり、歯止めの利かない状況が続いている。