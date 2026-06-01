「ロッテ４−２阪神」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神は終盤に勝ち越しを許して３連勝を逃し、首位から陥落した。２−２の八回、３番手のモレッタが内野安打と四球で１死１、２塁とされると山口に高めに浮いたスライダーを右中間へと運ばれ痛恨の２失点。先発の才木は６回４安打２失点と粘投も、２−１の五回に和田に右前への同点適時打を許した。打線は１−１の五回に森下の右翼への犠飛で一時勝ち越したが、以降はロッテのリリーフ陣を打ち崩せなかった。デイリースポーツ評論家の西山秀二氏は才木について「リリースポイントを一定にして、真っすぐを低めにいけるように修正していけるか」と指摘した。

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最後に粘りを見せた阪神だが、ロッテ投手陣を攻めきれなかった。三回には無死一、三塁、五回には１死一、三塁と好機をつくったが、得点はダブルプレーの間の１点と、犠飛の１点ずつ。大量点を取れる時はヒットで取れているが、最少得点で抑えきられ、打線を切られた。自分たちのペースに持って来られなかったのが最後まで響いた。

先発の才木は６回を２失点と悪くはなかったが、真っすぐが思ったところにいかず、苦労することになった。低めに真っすぐが決まらないことで、打者の目付けが自然と高くなっていき、低めにいいフォークを投げても、打者は投げた瞬間にボールと思い、振ってもらえなかった。

五回に２死一、二塁から和田に同点打を許したが、これもワンバウンドのフォークを見切られ、ストライク近辺に投げざるを得なくなってタイムリーとされていた。

次回登板に向けては、カットボールやスライダーのリリースポイントを一定にして、真っすぐを低めにいけるように修正していけるか。そこを修正できれば、フォークで三振が取れるしもっと長いイニングを楽に投げられるのではないか。