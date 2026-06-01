【日本代表の採点＆寸評】アイスランドに大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…MOMの決勝点男を上回る最高点は“10点満点”のDF

【日本代表の採点＆寸評】アイスランドに大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…MOMの決勝点男を上回る最高点は“10点満点”のDF