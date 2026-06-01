「３番手なんで」アジア制覇＆W杯出場権獲得も…U-17日本代表GKが胸に刻んだ悔しさ。出番がなかった日々を無駄にせず、レギュラー奪取へ

「３番手なんで」アジア制覇＆W杯出場権獲得も…U-17日本代表GKが胸に刻んだ悔しさ。出番がなかった日々を無駄にせず、レギュラー奪取へ