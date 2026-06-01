交代遅延が命取りのW杯導入新ルール…久保建英「個人としては気をつけたい」
[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]
日本代表のW杯壮行試合アイスランド戦では、W杯本大会でも採用される“時間稼ぎ防止”の新競技規則が適用され、日本の決勝ゴールはアイスランド側の違反をきっかけに生まれていた。
新競技規則では、交代でピッチを退く選手は、第4の審判員が交代ボードを掲げてから10秒以内にピッチから退出するというルールが定められている。もし秒数超過で違反した場合、交代で退く選手はそのままピッチから去らなければいけない上で、新たに投入される予定だった選手はプレーが再開されてから60秒が経過した上でアウト・オブ・プレーになるまで、ピッチに入ることができないという仕組みとなる。
違反があったのは後半40分。アイスランドは2枚替えを申し出て、準備を行っていたが、1人は制限時間内に交代が完了したのに対し、もう1人は退くまでに11秒以上を要したとして、交代選手がすぐにピッチに入ることが認められなかった。その結果、アイスランドは一時的に10人で戦うことになり、同42分、日本はDF菅原由勢のクロスからFW小川航基のヘディングシュートが決まった。
試合後、初めて新ルールを体験したMF久保建英(ソシエダ)は「こっちはしっかりルールを守った上で、相手のチームにルーズな部分があるとこっちはチャンスにできるというのも知れて、本当に良いテストマッチになったと思う」と前向きに振り返った。
また交代時以外にも「負傷した選手やその疑いがある選手はプレーが再開されてから60秒間復帰できない」「スローインを投げる際に10秒遅延したら相手ボール」という趣旨のルールも施行されており、対応は不可欠。もっとも日本代表は時間稼ぎを普段の試合でほとんど行っておらず、ルールの浸透も進み始めているなか、久保は「日本代表がミスることはないので安心しているけど、個人としては抜けていることもあるんで気をつけたいなと思う。(負けた場合は)とにかく走って出ます」と冗談混じりに話した。
こうしたルールについては選手間でも話題に上がっている様子で「例えば明らかなファウルで止めて相手が負傷しても、相手が一人少なくなると考えると『それはフェアなのかな?』って話も出た」と久保。それでも「ただルールはルールなので。僕たちは不利にならないように多少痛くても立ち上がるとか、チームに迷惑をかけないようにしたいなと思います」と注意点を見つめていた。
(取材・文 竹内達也)
日本代表のW杯壮行試合アイスランド戦では、W杯本大会でも採用される“時間稼ぎ防止”の新競技規則が適用され、日本の決勝ゴールはアイスランド側の違反をきっかけに生まれていた。
新競技規則では、交代でピッチを退く選手は、第4の審判員が交代ボードを掲げてから10秒以内にピッチから退出するというルールが定められている。もし秒数超過で違反した場合、交代で退く選手はそのままピッチから去らなければいけない上で、新たに投入される予定だった選手はプレーが再開されてから60秒が経過した上でアウト・オブ・プレーになるまで、ピッチに入ることができないという仕組みとなる。
試合後、初めて新ルールを体験したMF久保建英(ソシエダ)は「こっちはしっかりルールを守った上で、相手のチームにルーズな部分があるとこっちはチャンスにできるというのも知れて、本当に良いテストマッチになったと思う」と前向きに振り返った。
また交代時以外にも「負傷した選手やその疑いがある選手はプレーが再開されてから60秒間復帰できない」「スローインを投げる際に10秒遅延したら相手ボール」という趣旨のルールも施行されており、対応は不可欠。もっとも日本代表は時間稼ぎを普段の試合でほとんど行っておらず、ルールの浸透も進み始めているなか、久保は「日本代表がミスることはないので安心しているけど、個人としては抜けていることもあるんで気をつけたいなと思う。(負けた場合は)とにかく走って出ます」と冗談混じりに話した。
こうしたルールについては選手間でも話題に上がっている様子で「例えば明らかなファウルで止めて相手が負傷しても、相手が一人少なくなると考えると『それはフェアなのかな?』って話も出た」と久保。それでも「ただルールはルールなので。僕たちは不利にならないように多少痛くても立ち上がるとか、チームに迷惑をかけないようにしたいなと思います」と注意点を見つめていた。
(取材・文 竹内達也)