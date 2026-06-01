中村敬斗、伊東純也との左サイド共演「フィーリングとしては良かった」
[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]
攻めあぐねる展開の中でも着実に手応えは感じていたようだ。日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)は左ウイングバックで先発し、後半からは左シャドーで28分までプレー。「アイスランドはW杯に出ないけど良い相手だった。回すのも上手かったし、個人個人がサボらなかったし、良い練習相手だった」と堅守の相手に敬意を示しつつ、試合中の修正を前向きに振り返った。
前半はMF伊東純也(ゲンク)が左シャドーで先発し、昨季まで同僚だったコンビによる同サイド共演が実現。5-4-1のローブロックに対し、こじ開けるための手数を打ち出せなかったが、「何度もパスアンドゴーだったり、崩せたシーンはあったので、お互いコンディションという部分でもっと上げていくのは必要だけど、フィーリングとしては良かった」と話す。
実際、隣り合う選手とのポジションチェンジでチャンスを作れた場面もあり、前半アディショナルタイム3分には伊東、MF久保建英が左サイドで絡む形から中村のクロスにDF冨安健洋が反応。ボレーシュートはGKに止められたが、中村は「完全に崩せていた」と振り返りつつ、「相手が5バックで固めていると、シャドーがレーンを越えて数的優位を作らないと難しい場面が多いので、後半に入る時はレーンを越えて連係していこうと話していた」と後半への成功体験になったことを明かした。
後半はウイングバックの選手も入れ替わったことでポジションチェンジが難しくなり、押し込む形よりも縦に速い攻撃が目立つ中、中村はカウンターからのチャンスを活かせず。それでも「コンディション的には僕は早めに試合が終わってしまっていて久々の試合だったので、試合感はちょっとなかった」と冷静に振り返り、「今日、試合できたのが大きい」と仕上げに自信を見せた。
(取材・文 竹内達也)
攻めあぐねる展開の中でも着実に手応えは感じていたようだ。日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)は左ウイングバックで先発し、後半からは左シャドーで28分までプレー。「アイスランドはW杯に出ないけど良い相手だった。回すのも上手かったし、個人個人がサボらなかったし、良い練習相手だった」と堅守の相手に敬意を示しつつ、試合中の修正を前向きに振り返った。
実際、隣り合う選手とのポジションチェンジでチャンスを作れた場面もあり、前半アディショナルタイム3分には伊東、MF久保建英が左サイドで絡む形から中村のクロスにDF冨安健洋が反応。ボレーシュートはGKに止められたが、中村は「完全に崩せていた」と振り返りつつ、「相手が5バックで固めていると、シャドーがレーンを越えて数的優位を作らないと難しい場面が多いので、後半に入る時はレーンを越えて連係していこうと話していた」と後半への成功体験になったことを明かした。
後半はウイングバックの選手も入れ替わったことでポジションチェンジが難しくなり、押し込む形よりも縦に速い攻撃が目立つ中、中村はカウンターからのチャンスを活かせず。それでも「コンディション的には僕は早めに試合が終わってしまっていて久々の試合だったので、試合感はちょっとなかった」と冷静に振り返り、「今日、試合できたのが大きい」と仕上げに自信を見せた。
(取材・文 竹内達也)