初めて揃った“最強3バック”…冨安・伊藤を間で支える板倉滉「まだここから上げていきたい」
[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]
第2次森保ジャパンで最終ラインの主軸を担っていくと思われた「最強3バック」が北中米W杯を目前にようやく揃った。
日本代表はキリンチャレンジカップ・アイスランド戦の前半13分、この試合のみの限定出場だったDF吉田麻也に代わってDF伊藤洋輝(バイエルン)を投入。DF板倉滉(アヤックス)、DF冨安健洋(同)と3バックを形成し、欧州トップレベルの舞台でプレーしてきた実績豊富な東京五輪世代トリオで最終ラインが構成される形となった。
この3人はいずれも前回カタール大会でW杯初出場を飾り、北中米大会でのさらなる飛躍が期待されていたCB。ところが第2次森保ジャパンでは4バックが採用された2023年9月のドイツ戦で揃って先発し、アウェーでの強豪撃破に導いたものの、その後は負傷の影響で揃い踏みする機会は少なく、冨安が最後に出場した24年6月のシリア戦で4バックで共演したのを最後に散り散りとなっていた。
この日、3バックの中央で左の伊藤、右の冨安を司る役目を担った板倉は「トミーもこうして代表に帰ってきて、アヤックスで彼がどれだけ頑張っているかというのを隣で見ていたので、やっぱり一緒に代表のピッチに立てるのはすごく嬉しいこと」と冨安の復帰を喜びつつ、「2人とは長く一緒にやっていて、能力の部分も分かっている」と信頼を口にした。
一方で「ここからだというのはみんなが分かっていると思うので、ここから上げていきたい」と意欲。この3人であれば攻撃力も申し分ない素質を持っているなか、「攻撃のところもそうだし、守備でも後ろは3人で守れるぞというのがベースにあれば5-4-1でブロックを組んだ時にも活きてくる。個々で負けないことプラス、いい距離感でお互いにカバーし合いながらというところを今後もやっていかないといけない」と高い基準を見つめていた。
(取材・文 竹内達也)
第2次森保ジャパンで最終ラインの主軸を担っていくと思われた「最強3バック」が北中米W杯を目前にようやく揃った。
日本代表はキリンチャレンジカップ・アイスランド戦の前半13分、この試合のみの限定出場だったDF吉田麻也に代わってDF伊藤洋輝(バイエルン)を投入。DF板倉滉(アヤックス)、DF冨安健洋(同)と3バックを形成し、欧州トップレベルの舞台でプレーしてきた実績豊富な東京五輪世代トリオで最終ラインが構成される形となった。
この日、3バックの中央で左の伊藤、右の冨安を司る役目を担った板倉は「トミーもこうして代表に帰ってきて、アヤックスで彼がどれだけ頑張っているかというのを隣で見ていたので、やっぱり一緒に代表のピッチに立てるのはすごく嬉しいこと」と冨安の復帰を喜びつつ、「2人とは長く一緒にやっていて、能力の部分も分かっている」と信頼を口にした。
一方で「ここからだというのはみんなが分かっていると思うので、ここから上げていきたい」と意欲。この3人であれば攻撃力も申し分ない素質を持っているなか、「攻撃のところもそうだし、守備でも後ろは3人で守れるぞというのがベースにあれば5-4-1でブロックを組んだ時にも活きてくる。個々で負けないことプラス、いい距離感でお互いにカバーし合いながらというところを今後もやっていかないといけない」と高い基準を見つめていた。
(取材・文 竹内達也)