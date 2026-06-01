自治体や企業で「ハーフパンツ」を容認する動きが広がる中、「どこまで自由にしていいの？」「周りにどう思われるか不安」と頭を悩ませる人も多いのではないでしょうか。そこで、はく人も周囲の人も心地よく過ごすためのルール作りや、ビジネスマナーの視点から見た「判断基準」などについて、ヒロコマナーグループ代表で、企業価値を高める人財育成コンサルティングをはじめ、皇室のマナー解説やNHKドラマ「岸辺露伴は動かない 富豪村」などのマナー指導などでも活躍するマナーコンサルタント・西出ひろ子さんに聞きました。

【要注意】「えっ…」 これが「ハーフパンツ」と組み合わせてはいけない服です！

個人任せはトラブルの原因に？

Q.クールビズとしてハーフパンツを導入する会社は、どのようなルールを作るとよいのでしょうか。

西出さん「会社として導入する場合は、個人任せにし過ぎず、一定のガイドラインを設けることをおすすめします。

例えば『社内勤務時のみ可』『来客対応や商談時は長ズボンを着用』『丈は座った際に膝が隠れる程度』『派手な柄、スポーツウェア、サンダルは不可』『清潔感を損なう服装は避ける』など、具体的に示すと現場が迷いにくくなります。

服装の自由化は、働きやすさにつながる一方で、判断基準が曖昧だとトラブルや不公平感も生まれます。自由にするほど、共通のマナー基準が必要です」

Q.明確なルールがない職場でハーフパンツの着用に難色を示している上司が、それをはきたいと主張する部下に対して、どのように伝えればよいですか。

西出さん「頭ごなしに『だめ』と言うのではなく、例えば次のように目的と場面をしっかり説明することが大切です」

【ハーフパンツをはきたいと主張する部下に納得してもらう方法】

まずは「気持ちは分かるよ。涼しいし、楽だし、心地よさも感じるよね」と共感しましょう。その上で「今日は社内作業だけの日だからいいけれど、お客さまが来社されるときは、長ズボンの方が安心だと思わない？」と聞いてみましょう。そう伝えることで、部下自身が自発的に長ズボンを選んでくれる可能性が高くなります。

また、「涼しさは大切ですが、初対面のお客さまには安心感を持っていただきたいので、商談時は従来の服装でお願いします」と、目的を明確に伝えるのもよいでしょう。

服装指導では、人格やセンスを否定しないことが重要です。「だらしない」「社会人としておかしい」ではなく、「相手に安心、信頼感を与えるため」「場にふさわしい印象にするため」という視点で伝えると、納得されやすくなります。

Q.今年の夏も厳しい暑さが予想されています。暑さ対策とビジネスマナーは、どちらを優先すべきでしょうか。

西出さん「最も大切なことは、健康です。体調を最優先することです。猛暑の中で『マナーの型だから』と無理にそれを守り体調を崩してしまっては、本末転倒です。熱中症対策や働きやすさは、現代の職場において非常に重要です。

その上で、ビジネスでは相手に安心感や信頼感を与えることも欠かせません。ですから、体調最優先の服装を確保しながらも、清潔感や品位を損なわない工夫が必要です。例えば、『涼しい素材の長ズボンを選ぶ』『通気性のよいジャケットを使う』『訪問時には服装を整える』など、選択肢はいろいろあります。マナーとは、我慢ではなく、相手と自分の双方を大切にする工夫です」

Q.結局、ビジネスマンがハーフパンツをはくときの判断基準は何ですか。

西出さん「判断基準は、次の3つです」

（1）会社や組織のルールに合っているか。

（2）会う相手や場面にふさわしいか。

（3）清潔感と信頼感が保たれているか。

この3つを満たしていれば、ハーフパンツも選択肢の一つになり得ます。ただし、迷ったときは、少しきちんとした服装を選ぶ方が安心です。ビジネスの身だしなみは、相手への敬意を形にするものです。

ハーフパンツそのものが悪いのではなく、場に合わない着方、相手への配慮を欠いた着方が課題になると考えるとよいでしょう。

このように多様化の時代のマナーとしては、相手の立場に立ち、配慮が必要な中、そこから自身がストレスにならないよう、自身の気持ちの向く方向を変えるなどして自分を守ることも大切な時代だとも考えます。

犯罪は良い悪いが明確ですが、マナーは相手の感じ方で決まるため、一概に良い悪いは言えません。ハーフパンツに関しても同様です。互いが互いの立場に立つ真心のマナーで、トラブルなどの起きない、思いやりあふれる社会、職場になることを願います。