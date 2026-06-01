彼女が男友達とLINEしているときのリアクション９パターン
男友達とLINEしている彼女を見て、不安な気持ちになった経験はありませんか？ 「友達」とは言うけれど、男は男。何かのきっかけで恋愛に発展しないとも限りません。とはいえ、「LINEしないで」と言ってしまうと、嫉妬深い男だと思われてしまうかも・・・。そこで今回は、「彼女が男友達とLINEしているときのリアクション９パターン」をご紹介します。
【１】友達は大切なので、温かく見守る。
彼女の言葉を信じて温かく見守るパターンです。異性とはいえ友達は友達。恋愛も友情も同じように大切だと思う方は、あえて彼女を刺激せず、やさしく見守るようにしてはどうでしょうか。それに、彼女を信頼する気持ちはきっと伝わります。
【２】「友達が多くていいね」と褒める。
彼女ではなく、自分の考えを変えるパターンです。友達が多いことを褒めて、男友達とのLINEも許容することで、気持ちが広い人だと思ってもらえるかもしれません。ただし、言い方によっては嫌みになってしまうので注意しましょう。
【３】「浮気はやめてね?」と冗談っぽく言う。
自分の気持ちを冗談っぽく伝えるパターンです。「浮気はやめてね」と真剣に言ってしまうとただの嫉妬になってしまいますが、冗談っぽく伝えることで彼女が言葉を受け取りやすくなるかもしれません。とはいえ、「私のこと、信頼してないのかな？」と思われてしまう可能性もあります。
【４】変顔をしたりして、彼女の気をひく。
彼女の意識を携帯から自分に向けるパターンです。例えば変顔などをして笑いを取れば、彼女はLINEを打つ手を止めてくれるかもしれません。ただし、この方法の場合、効果は一時的なものにしかならない可能性があります。
【５】「相手は友達？」と聞いてみる。
彼女とLINE相手の関係を確認するパターンです。その答え方によって、彼女と男友達との距離感がつかめるかもしれませんし、LINEを気にしていることをやんわり伝えることもできます。ただし、しつこく繰り返すと、束縛されていると思われてしまうので注意しましょう。
【６】彼女にスキンシップをしてヤキモチをアピールする。
スキンシップをすることで、ヤキモチをアピールするパターンです。ヤキモチを焼いていることを言葉で伝えると、口ゲンカに発展してしまうこともありますが、体で表現することでそれを回避できます。とはいえ、しつこくやり過ぎるとウザいと思われてしまうのでほどほどに留めておくのがいいかもしれません。
【７】ちょっとイラっとしていることがわかるように知らんぷりをする。
言葉ではなく、態度で伝えるパターンです。不機嫌な感じを醸し出せば、それを察した彼女がLINEをやめてくれるかもしれません。ただ、「何か不満があるなら言って！」と逆に彼女の機嫌を損ねる可能性もあるので、注意して使った方がいいでしょう。
【８】「何をしているの？」と素直に聞く。
無邪気さを装い、ストレートに何をしているのか聞いてみるパターンです。カンの鋭い彼女なら、気持ちを察してくれるかもしれません。言い方によっては、嫌みだと思われる可能性があるので、あくまで素直に聞いた方がいいでしょう。
【９】自分もスマホをいじる。
彼女がLINEをしているときに、自分もスマホをいじることで応戦するパターンです。彼女に「誰に連絡しているんだろう？」と思わせれば成功。男友達へのLINEを気にしている自分の気持ちを彼女に理解してもらえるかもしれません。ただし、「お互い、異性の友達とLINEしてもＯＫ」と取られてしまう可能性もあるので、できるだけ避けたいところです。
今回、ご紹介したリアクションの中で実践できそうなものはありましたでしょうか。みなさんなら、彼女が男友達としているときにどんなリアクションをしますか？ もしくは、他にはどんなリアクションが考えられるのでしょうか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】友達は大切なので、温かく見守る。
彼女の言葉を信じて温かく見守るパターンです。異性とはいえ友達は友達。恋愛も友情も同じように大切だと思う方は、あえて彼女を刺激せず、やさしく見守るようにしてはどうでしょうか。それに、彼女を信頼する気持ちはきっと伝わります。
彼女ではなく、自分の考えを変えるパターンです。友達が多いことを褒めて、男友達とのLINEも許容することで、気持ちが広い人だと思ってもらえるかもしれません。ただし、言い方によっては嫌みになってしまうので注意しましょう。
【３】「浮気はやめてね?」と冗談っぽく言う。
自分の気持ちを冗談っぽく伝えるパターンです。「浮気はやめてね」と真剣に言ってしまうとただの嫉妬になってしまいますが、冗談っぽく伝えることで彼女が言葉を受け取りやすくなるかもしれません。とはいえ、「私のこと、信頼してないのかな？」と思われてしまう可能性もあります。
【４】変顔をしたりして、彼女の気をひく。
彼女の意識を携帯から自分に向けるパターンです。例えば変顔などをして笑いを取れば、彼女はLINEを打つ手を止めてくれるかもしれません。ただし、この方法の場合、効果は一時的なものにしかならない可能性があります。
【５】「相手は友達？」と聞いてみる。
彼女とLINE相手の関係を確認するパターンです。その答え方によって、彼女と男友達との距離感がつかめるかもしれませんし、LINEを気にしていることをやんわり伝えることもできます。ただし、しつこく繰り返すと、束縛されていると思われてしまうので注意しましょう。
【６】彼女にスキンシップをしてヤキモチをアピールする。
スキンシップをすることで、ヤキモチをアピールするパターンです。ヤキモチを焼いていることを言葉で伝えると、口ゲンカに発展してしまうこともありますが、体で表現することでそれを回避できます。とはいえ、しつこくやり過ぎるとウザいと思われてしまうのでほどほどに留めておくのがいいかもしれません。
【７】ちょっとイラっとしていることがわかるように知らんぷりをする。
言葉ではなく、態度で伝えるパターンです。不機嫌な感じを醸し出せば、それを察した彼女がLINEをやめてくれるかもしれません。ただ、「何か不満があるなら言って！」と逆に彼女の機嫌を損ねる可能性もあるので、注意して使った方がいいでしょう。
【８】「何をしているの？」と素直に聞く。
無邪気さを装い、ストレートに何をしているのか聞いてみるパターンです。カンの鋭い彼女なら、気持ちを察してくれるかもしれません。言い方によっては、嫌みだと思われる可能性があるので、あくまで素直に聞いた方がいいでしょう。
【９】自分もスマホをいじる。
彼女がLINEをしているときに、自分もスマホをいじることで応戦するパターンです。彼女に「誰に連絡しているんだろう？」と思わせれば成功。男友達へのLINEを気にしている自分の気持ちを彼女に理解してもらえるかもしれません。ただし、「お互い、異性の友達とLINEしてもＯＫ」と取られてしまう可能性もあるので、できるだけ避けたいところです。
今回、ご紹介したリアクションの中で実践できそうなものはありましたでしょうか。みなさんなら、彼女が男友達としているときにどんなリアクションをしますか？ もしくは、他にはどんなリアクションが考えられるのでしょうか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）